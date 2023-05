Dunkerque : du chômage partiel pour les salariés d'ArcelorMittal

Entre les actions de maintenance et de formation, ArcelorMittal était parvenue à occuper l’ensemble de ses personnels ces dernières semaines. Mais les travaux de remise en état du haut-fourneau numéro 4, le plus importante du site de Dunkerque, vont prendre encore du temps. La vidange du haut-fourneau se termine et plus de la moitié des installations électriques ont été remplacées.

ⓘ Publicité

Activité partielle jusqu'au 2 juillet

La remise en service n’est pas programmée avant la troisième semaine de juin. Et ce sera progressif. L’activité partielle a donc été enclenchée jusqu’au 2 juillet avec un impact sur tous les salariés, y compris ceux des bureaux. Mais les jours non travaillés sont plus nombreux pour les opérateurs qui interviennent habituellement sur ce haut-fourneau.

Le 30 mars dernier, une coulée de 150 tonnes de matière en fusion avait provoqué un début d’incendie sur le site. Un incendie qui serait dû à la conjonction de plusieurs causes, explique prudemment Arcelor Mittal, qui parvient tout de même à servir ses clients, grâce aux renforts des autres sites du groupe en France.