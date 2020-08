Dunkerque : immersion dans l'opération Dynamo, grâce à une application

Dynamo c’est cette vaste opération de rapatriement, en Grande-Bretagne, de centaines de milliers de soldats britanniques et français, sur des petits bateaux, en mai et juin 1940. Un repli stratégique, depuis Dunkerque, face à l’avancée inéluctable des Allemands.

Après le succès du film de Christopher Nolan, pas question pour Dunkerque de laisser retomber le soufflé. Le musée de l'opération Dynamo a été repensé entièrement, mais pour séduire les plus jeunes, il est désormais complété par une application.

Très documenté

Elle est écrite à partir de textes, très documentés, mais accessibles et de photos d’époque. Ce qui donne une sorte de jeu-vidéo, très immersif, en réalité augmentée. Le visiteur plonge dans le Dunkerque de mai et juin 1940.

Franck Dhersin est le vice-président de la Communauté urbaine de Dunkerque chargé de la mémoire : "On a trois personnages possibles, pour l'instant. Il y a le soldat français, Edward le soldat anglais et puis la petite Louisette, qui représente les civils dunkerquois, car beaucoup sont morts pendant les bombardements de l'Opération Dynamo. Donc, on avance avec ce personnage qui nous emmène en plein centre de Dunkerque, sur la place Jean-Bart en feu ou sur la plage au milieu des bombardements et des bateaux qui accostent et et qui embarquent."

Beaucoup d'émotion

Cette application a été conçue par une jeune entreprise innovante parisienne, qui a damé le pion aux grands spécialistes qui travaillent avec les musées nationaux. Elle sur faire passer de la vie dans ses images et son scénario, raconte Franck Dhersin : "c'est une grande émotion de se plonger dans cette application. Mon grand-père a embarqué le 30 mai, à Dunkerque ; il me l'a raconté une seule fois -parce que c'est des choses qu'il racontait peu- eh bien, quand je suis avec cette application, je revis ce que mon grand-père m'a raconté. On y croit."

Par ailleurs, cette application permet d'appréhender l'opération Dynamo malgré la Covid, au grand air, avec son propre téléphone, sans question de distanciation sociale. Les parcours peuvent être interrompus et repris à tout moment, pour aller manger ou faire du shopping.