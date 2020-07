Dunkerque : pour faire venir des usines sur le port, le maire demande une zone franche

Patrice Vergriete propose l’instauration d’une sorte de zone franche sur une quinzaine de sites en France, dont le port de Dunkerque. Le Maire de Dunkerque et président de la Communauté urbaine demande à l'Etat de passer à l'action, dans la foulée des annonces du Président de la République qui souhaite réindustrialiser la France.

Des formations solides et de la main d’œuvre compétente, des accès faciles et de grands terrains disponibles, Dunkerque et son port ne manquent pas d’atout, pour séduire les investisseurs. Il y a d'ailleurs les projets en cours de SNF (chimie), de H2V (hydrogène) ou de Clarebout (agro-alimentaire).

Baisser le coût du travail ?

Mais pour faire venir de grosses usines, comme il y a 60 ans avec la sidérurgie -qui est toujours là- il faut plus, pour Patrice Vergriete : "Le problème c'est que nous avons quelques handicaps, en particulier sur le coût du travail, donc si l'Etat ne nous aide pas sur ces questions là, nous garderons toujours ce handicap. Nous avons la possibilité de gagner des implantations d'entreprise qui pourraient changer la face économique de notre territoire."

Après la crise sanitaire, l'Allemagne s'en sort mieux que nous, grâce à son tissus industriel ; on vient de le comprendre. Maintenant, il faut agir !

Patrice Vergriete demande donc la création de zones franches, avec moins de fiscalité et de charges sociales. Il souhaite également une mobilisation de l’Etat pour raccourcir les délais de procédures administratives -un an c’est trop long- et puis une harmonisation des investissements pour permettre à ces usines d’accéder à l’énergie et à l’eau, en sortant du coup par coup.