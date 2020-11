Duo day dans la Marne : une trentaine d'entreprises font découvrir un métier aux personnes handicapées

L’opération Duo day existe depuis 3 ans. Organisée dans le cadre de la semaine européenne de l’emploi des personnes handicapées, elle permet aux personnes en situation de handicap de découvrir un métier, en duo avec un salarié dans une entreprise.

Cette année, la crise sanitaire impose le télétravail partout où il est possible et complique un peu les choses. Mais l’opération peut tout de même se dérouler. "Il y a eu encore beaucoup d’offres d’employeurs à destination des personnes en situation de handicap. Nous avons une vigilance encore plus forte pour que les conditions sanitaires soient réunies sur cette journée. On peut aussi faire du distanciel lorsque c’est nécessaire. Mais rien ne vaut le vrai contact et l’expérience dans l’entreprise", explique Cédric Corsin, le directeur de Cap emploi dans la Marne sur France Bleu Champagne Ardenne.

Près de deux fois moins de duos dans la Marne cette année

Près d’une trentaine d’entreprise jouent le jeu cette année dans la Marne, alors qu’une soixantaine de duo avaient été constitués l’an dernier dans le département. "Malgré tout, on sent que les entreprises et les personnes ont eu à cœur de se rencontrer, surtout dans ces moments plus compliqués. Avoir une expérience, un premier retour dans l’emploi, c’est quand même très important par les temps qui courent", estime Cédric Corsin.

Faire tomber certaines représentations sur le handicap

Dans la Marne, les entreprises qui participent au Duo day sont très diversifiées. "On va de la fonction publique, à l’hôpital, jusqu’à des entreprises de la grande distribution, sur des postes de chargés de relations clients, de secrétaire de direction, standardiste, même un greffier, ou encore un conseiller à l’emploi. On touche vraiment à tout type d’emploi", dit le directeur de Cap emploi Marne.

Le Duo day permet parfois de remettre le pied à l'étrier et de retrouver un emploi. "C’est efficace parce que cela permet aux personnes, qui pour certaines n’ont pas mis le pied dans une entreprise depuis plusieurs mois ou plusieurs années, de reprendre contact avec les entreprises. Et puis, c’est aussi pour les employeurs, le moment de faire tomber certaines représentations sur le handicap. Ça aussi, c’est l’un des temps forts du Duo day", dit Cédric Corsin.

Des améliorations et encore des efforts à faire en entreprise

Dans le Grand Est, 39 000 personnes en situation de handicap sont demandeurs d’emploi, soit 8,8% des demandeurs d’emploi dans la région. "Dans la Marne, nous sommes à-peu-près dans les mêmes proportions, un tout petit peu moins. Mais ça reste élevé et les personnes en situation de handicap sont deux fois plus représentées en termes de chômage par rapport au public de droit commun. Donc nous avons des efforts beaucoup plus important à mettre en œuvre pour que les personnes en situation de handicap retournent à l’emploi, notamment via la formation et l’alternance qui est extrêmement importante", estime Cédric Corsin.

Normalement, les entreprises d’au moins 20 salariés doivent embaucher 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Selon Cédric Corsin, il y a de l'amélioration mais il reste encore des progrès à faire. "Pour l’instant, on est à un peu plus de la moitié de ce taux. Il y a donc encore un effort à mettre en œuvre. Ce que l’on constate aussi, c’est qu’on a de moins en moins d’entreprises qui avaient zéro personne handicapée dans leur effectif. C’est le fruit de plusieurs années de travail, où petit à petit, le handicap a été intégré dans la politique de recrutement des employeurs. Ce qu’il faut faire, c’est une fois de plus travailler sur la représentation et puis surtout arrêter de dire qu’il n’y a pas de poste qui correspondent aux personnes en situation de handicap. N’importe quel poste peut aller avec n’importe quelle personne, en situation de handicap ou pas", estime le directeur de Cap emploi Marne.