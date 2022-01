La Nouvelle éco : à Rennes, l'entreprise Durabl cartonne avec ses livraisons de produits en vrac

Commander une livraison de pâtes ou de riz en vrac d'un clic sur internet, c'est possible. Grâce à Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui, les fondateurs de DurabL à Rennes. L'entreprise propose de livrer ce type de produits aux particuliers et restaurateurs de la métropole.

Emilien, Nicolas et Roderic livrent particuliers et restaurateurs en produits alimentaires vrac.

Actuellement, pour acheter des pâtes en vrac, il faut se rendre dans une grande surface ou une épicerie bio, et parfois faire plusieurs enseignes pour trouver tous les produits recherchés. A Rennes, grâce à l'entreprise DurabL, les produits vracs sont livrés directement chez l’acheteur.

C’est l’idée qu’ont eu Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui lorsqu’ils ont créé leur entreprise en février 2020 : « on souhaitait proposer un modèle de consommation pour les particuliers qui soit vraiment simple. Les produits sont livrés en vrac » explique l'un des co-fondateur.

Pour les particuliers et les professionnels

Un pari réussi puisque les deux amis ont livré près de 700 particuliers depuis le début de l'aventure. Ils ont aussi agrandi l’équipe avec deux personnes supplémentaires. Et ils ne se sont pas arrêtés là : il y a quatre mois, DurabL a pris une autre dimension en s’ouvrant aux professionnels : restaurants, cafés, bars, boulangeries… désormais, ils pourront passés commande parmi les 300 produits proposés par la PME.

On s’est rendu compte que cela intéressait les particuliers, mais aussi les restaurateurs qui ont moins d’options pour faire leurs courses en vrac

Aujourd’hui, ils sont plus de 35 établissements à avoir choisi DurabL. C’est le cas de Marine, responsable des Petits Potes, un restaurant à Rennes. Déjà adepte du zéro déchet dans sa vie personnelle, la cuisinière cherchait à en faire de même dans sa vie professionnelle… Mais jusqu’ici, aucune offre vrac n’existait. Alors, quand Nicolas Robin et Roderic Vo Van Qui sont venus la voir, « on s’est dit qu'enfin quelqu’un proposait ce genre de produits pour les professionnels. »

Une livraison plus verte

DurabL a permis à la restauratrice de réduire considérablement ses déchets recyclables : _« L’épicerie salée et sucrée, c’est vraiment ce qui générait le plus de déchets chez nous, en déchets plastiques en tout cas. Avec ce système de vrac, on a vraiment pu réduire le nombre d'emballages ». _Pour rester dans la lignée du développement durable, Roderic Vo Van Qui et Nicolas Robin ont pensé à tout, jusqu’à la livraison. Ils se sont installés dans l’ancien entrepôt de La Poste, juste à côté d’Urby, un service qui propose de la livraison en vélo-cargo.

Livrés dans des récipients recyclés

DurabL récupère également les contenants dans lesquels pâtes, riz et huile sont livrés : « on décolle les étiquettes, on les lave, les sèche et puis, ça repart. » Les récipients sont ainsi consignés, ce qui permet de les réutiliser et de réduire encore les déchets plastiques.

Les deux fondateurs sont confiants quant à l’avenir de leur entreprise. La proposition de DurabL semble séduire puisque « on est maintenant contacté par d’autres organisations, comme des crèches, des cantines d’école, etc. Elles souhaitent aussi passer à un mode de consommation vrac, » sourit Nicolas Robin. Pour commander, particuliers et professionnels peuvent se rendre sur le site internet de l’entreprise.

Reportage d'Agathe Legrand