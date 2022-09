Duralex : "avec les coûts énergétiques actuels, il est impossible de continuer à produire du verre"

La verrerie de la Chapelle-Saint-Mesmin a annoncé ce jeudi la mise en veille de son four de cuisson cet hiver pour limiter les dépenses énergétiques. La production va donc s'arrêter et les 250 salariés seront mis en chômage partiel, les précisions du Président de Duralex, José Luis Llacuna.

Comment a été prise cette décision de mettre le four de l'usine en veille à partir du 1er novembre ?

La flamblée des prix du gaz et de l'électricité font qu'aujourd'hui les coûts énergétiques représentent jusqu'à 40% de notre chiffre d'affaire. Autant vous dire que dans ces conditions il est impossible de continuer à produire. Nous n'avons pas le choix. C'est une décision responsable dûe aussi au fait que nous avons suffisament de stocks pour répondre aux demandes de nos clients. Ce fait suite aussi aux demandes du gouvernement d'optimiser la consommation énergétique dans l'industrie française. Mais, la raison principale, c'est bien l'étranglement que cela produit sur nos comptes financiers.

Est- ce que vous avez sollicité l'aide de l'Etat avant de décider cette mise en veille ?

Depuis quelques mois, le gouvernement a mis en place un plan de résilience pour les sociétés impactées par la crise en Ukraine ou la crise énergétique. Mais les montants alloués sont largement insuffisants. Donc, on va continuer à frapper aux portes de l'Etat et toutes les instances qui pourraient nous aider. Notre marque est tellement bien implantée localement et nationalement que nous sommes suivis. Mais, rien n'est concrétisé.

Pourquoi ne pas mettre carrément le four à l'arrêt pour passer l'hiver ?

Techniquement , c'est impossible. Dans un four verrier, on chauffe du sable à 1.500 degrés et ça devient une lave, un magma. Donc si on arrête tout, la lave se fige et il est impossible de réutiliser le four et c'est un investissement colossal. Donc, la seule solution, c'est de le mettre en veille. La production est arrêtée mais la lave continue à circuler sans tomber dans les moules. Avec ça, on aura une économie d'énergie de l'ordre de 50%.

Vous prévoyez une mise en veille et donc un arrêt de la production pendant 4 mois ? Pourquoi cette durée, quelles perspectives avez-vous ?

A partir du 2ème trimestre 2023, on sera capable de relancer la production. Nous avons négocié des contrats avec des fournisseurs à des tarifs, certes toujours élévés, mais à des prix plus abordables qu'actuellement. Depuis 1 an, on dévelloppe un chiffre d'affaire positif, on a de la demande, des commandes. Donc, on préserve aujourd'hui la pérénnité de l'entreprise, sachant qu'il y a quand même un risque à mettre ce four en veille. On espère que tout se passera bien à la reprise.

Vous avez annoncé la mise en place de chômage partiel pour les 250 salariés ? Ce sera sous quelles conditions, est-ce que les salaires seront garantis à 100% ?

Il est trop tôt pour répondre à ces questions. Nous avons une réunion avec les syndicats le 14 septembre. Je vais leur garder la primeur de ces informations. L'ensemble des travailleurs sera impacté mais certains plus que d'autres puisque l'activité logistique et l'activité vente vont continuer. Par exemple, un salarié qui charge un camion sera moins impacté qu'un salarié à la production. On va faire le maximum pour que l'impact soit minimum. Il faut passer par ce tunnel pour mieux rebondir après.