Duralex : le prêt de l'Etat "va nous permettre d'assurer la pérennité de l'entreprise" assure son Pdg

L'Etat vient en aide à Duralex ! Le gouvernement a annoncé ce lundi qu'il accorde un prêt de 15 millions d'euros à la célèbre verrerie de La Chapelle-Saint-Mesmin , dont la production a été stoppée jusqu'au 1er avril en raison des prix de l'énergie. Le ministre de l'Industrie Roland Lescure s'est déplacé en ce début de semaine dans le Loiret où il a rencontré le Pdg de Duralex, José-Luis Llacuna, qui a accordé dans la foulée un entretien à France Bleu Orléans.

Quelle est votre réaction à ce prêt de 15 millions d'euros qui a été annoncé aujourd'hui ?

Ce n'est pas une surprise. Ça fait quand même quelques semaines, voire des mois, qu'on est en train de dialoguer avec les instances de l'État pour trouver des solutions conjointes, mais pas seulement avec l'Etat et aussi avec les établissements bancaires. Donc aujourd'hui, c'est le résultat de beaucoup de travail et de soutien. Donc pas de surprise pour nous. Et puis sachez quand même que les montants qui sont communiqués, ce sont des montants sur lesquels nous avons établi des plans d'affaires qui nous permettent d'avoir une meilleure visibilité pour bien assurer la pérennité de cette entreprise Duralex.

A quoi va servir cet argent ?

On a subi cette année un très fort impact des hausses des prix de l'électricité et du gaz. On a quand même dépensé plus de 10 millions d'euros de plus de ce qu'on aurait dû dépenser dans des conditions normales de prix. Ca génère des problèmes de trésorerie très importants dans la société. Donc cet argent va nous servir à rétablir une situation normale de trésorerie pour pouvoir payer nos salaires, nos fournisseurs et surtout assurer la pérennité de l'entreprise pendant les années qui viennent.

C'est un prêt à taux zéro ?

C'est un prêt bonifié. Il y a un taux d'intérêt, mais il n'est pas de zéro. Vous savez, Duralex se porte bien. Cette année, nous devrions finir à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 23 millions l'année passée. Nous serons en croissance normalement en 2023. Le plan d'affaires que nous avons établi devrait nous permettre de retourner cette dette à son échéance, même si effectivement, cet emprunt ne fait que rajouter de la dette aux comptes d'exploitation de la société.

Ce prêt que vous accorde l'Etat, c'est un soulagement pour le Pdg de Duralex que vous êtes ?

Absolument. Les problèmes d'argent sont vraiment compliqués à gérer et c'est encore plus frustrant quand la sociétése porte bien en terme de chiffre d'affaires. Je suis très soulagé de cette aide de l'Etat. Après, elle ne remet pas en cause la décision de mise en veille du four puisque les prix de l'électricité sont encore très, très élevés en cette fin d'année. Mais en même temps, elle ne remet pas en cause non plus notre reprise de l'activité industrielle à partir du 1er avril, comme prévu depuis le premier jour.