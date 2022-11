Durée d'indemnisation réduite, période "verte" ou "rouge" : les nouvelles règles de l'assurance chômage

La nouvelle réforme de l'assurance chômage, adoptée le 17 novembre par le Parlement a été détaillée ce lundi aux partenaires sociaux. Ce projet de loi offre au gouvernement la possibilité de modifier certaines règles en fonction de la situation du marché du travail, "verte" ou "rouge", par décret.

ⓘ Publicité

Durée d'indemnisation réduite de 25% dès le 1er février

À partir du 1er février 2023, la durée d'indemnisation sera modulée en fonction du taux de chômage. Deux cas seront possibles.

• Si le taux de chômage est inférieur à 9% ou s'il baisse pendant trois trimestres consécutifs et ne connaît pas de progression supérieure à 0,8 point : le contexte sera "vert" et la durée d'indemnisation sera réduite de 25% avec un plancher minimal de six mois, ont précisé les syndicats à l'issue d'une réunion au ministère du Travail, critiquant une réforme "totalement inacceptable".

Par exemple, un chômeur qui a droit à 12 mois d'indemnisation dans le système actuel n'aura plus droit qu'à 9 mois. Les premiers effets de la réforme sont attendus à partir du 1er août.

• Si le taux de chômage passe au-dessus des 9% ou progresse de 0,8 point sur un trimestre : le contexte sera "rouge" et la durée d'indemnisation retrouvera son niveau actuel. Aujourd'hui, cette durée est calculée selon le principe suivant : un jour travaillé, un jour indemnisé, avec un maximum de 24 mois pour les moins de 53 ans, 30 mois pour les 53-54 ans et 36 mois pour les 55 ans ou plus.

Pas de modifications des conditions d'affiliation

Les conditions d'affiliation au système d'assurance chômage - avoir travaillé six mois sur une période de référence de 24 mois pour être éligible - ne sont, en revanche, pas modifiées. Idem pour le niveau d'indemnisation.

Plus d'informations à venir...