Dussans Espaces Verts à Mont de Marsan : le succès d’un paysagiste créateur

L’entreprise de Lionel Dussans est une belle réussite. Le landais a monté son entreprise de création paysagère et d’entretien de jardin à Mont de Marsan en 2003, il avait alors 23 ans… aujourd’hui, 11 personnes travaillent avec lui, et ses équipes interviennent sur l’ensemble des Landes, mais aussi dans le Gers, le Lot et Garonne. Ce parcours, il l’a construit petit à petit, il s’est entouré au fil des années de personnes qualifiées et compétentes, souligne-t-il. L’objectif qu’il s’est fixé c’est de réaliser du travail de qualité : « être le plus sérieux possible et être toujours à l’écoute du client », parce que le conseil est selon lui primordial et fait la différence.

Depuis son enfance, Lionel Dussans a toujours été attiré par la nature, de par ses origines paysannes dont il est fier. Le métier de paysagiste, il en a découvert toutes les facettes : au début, tout ce qui concerne les végétaux, et puis le métier a évolué. Il faut savoir toucher à tout, comme à la maçonnerie ou à l’irrigation. La pose de clôtures par exemple a été délaissée par les maçons, et les paysagistes se sont approprié ce marché : « et maintenant cela devient une évidence pour les gens de contacter les paysagistes pour la clôture. »

Près de 20% de demandes en plus en ce début d’année

L’entreprise Dussans Espaces Verts concentre 70% de son activité à la création de jardins et 30% à l’entretien. C’est un choix, explique son dirigeant : « C’est plus valorisant l’aménagement : on crée les jardins de A à Z ». Pour accompagner les clients, un bureau d’études a même été créé. Il permet de montrer, de visualiser les projets d’aménagement via la 3D.

Les affaires vont très très bien : le confinement à impacter pas mal de corps de métiers, mais le nôtre arrive à tirer son épingle du jeu.

Lionel Dussans constate que certains clients ont eu une révélation pendant le confinement : ils se sont rendu compte qu’ils avaient un bout de terrain à exploiter. « Les budgets vacances sont passés en budget travaux ».

