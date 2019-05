Après 15 mois d'arrêt, la charcuterie Thiol à Mayenne reprend des couleurs

Mayenne, France

Le 16 avril dernier, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations a délivré un nouvel agrément sanitaire à la charcuterie Thiol. Cette entreprise célèbre de Mayenne était à l'arrêt depuis quinze mois pour des non-conformités : ingrédients non-déclarés, étiquettes non-conformes. Le patron de la charcuterie, Georges Thiol a déjà été condamné pour fraude et tromperie alimentaire. Aujourd'hui la charcuterie Thiol est à nouveau autorisée à transformer certains produits. Explications de Laurence Deflesselle, la directrice-adjointe de la DDCSPP.

- La DDCSPP a donc délivré un nouvel agrément sanitaire à la charcuterie Thiol le 3 avril dernier. Concrètement qu'est que cela veut dire ?

Ça lui permet de reprendre ses activités de transformations pour une liste de produits qui sont visés dans l'agrément. On parle des tripes, des rillettes, du pâté, du boudin et des soupes de poissons. L'agrément permet à la charcuterie de commercialiser ses produits sur l'ensemble de l'Union européenne.

- La charcuterie a donc donné des garanties aux services de l'État pour que vous lui permettiez de reprendre l'activité ?

C'est un agrément provisoire car nous n'avons pas encore pu faire d'inspection complète de l'entreprise "en fonctionnement". Et c'est tout l'enjeu des trois prochains mois puisqu'avant le 16 juillet, date de l'échéance de cette autorisation provisoire, nous pratiquerons une inspection complète de la charcuterie "en fonctionnement".

- L'entreprise va-t-elle faire l'objet d'une surveillance sanitaire particulière ?

Alors nous allons venir vérifier de manière approfondie que l'ensemble des procédures sont bien respectées dans leur mise en œuvre. Ce sont donc nos services vétérinaires qui vont se déplacer à Mayenne mais aussi des inspecteurs de la concurrence et de la répression des fraudes.

- Les machines étaient à l'arrêt depuis quinze mois, et pourtant une soixantaine d'employés sur les 75 continuaient à travailler dans la charcuterie. Que faisaient-ils ?

Nous pendant cette période, nous avons vérifié qu'il n'y avait pas d'activités illégales de pratiquées. Le reste était suivi par l'unité DIRECCTE pour le droit du travail. Les salariés ont été régulièrement rémunérés sur les fonds propres de l'entreprise, mais sans Chiffre d'affaires associé.

- Ingrédients non-déclarés, étiquetage non-conforme, tromperie sur la marchandise ... aviez-vous déjà eu un dossier de cette ampleur à gérer en Mayenne ?

Ce qui est assez rare c'est qu'en général on passe souvent par des phases d'avertissements, ou de mises en demeure préalables ce qui était le cas pour la charcuterie Thiol. Dans la plupart des cas on a des réponses des professionnels avant d'arriver à l'étape ultime de suspension et de retrait d'agrément sanitaire.

* Ce jeudi 9 mai 2019, le tribunal de Laval rendra son délibéré dans l'affaire de harcèlement moral impliquant Georges Thiol. Le patron de la charcuterie est accusé par son fils et sa belle-fille. Ils lui reprochent des insultes et des humiliations à répétition devant les autres salariés. Le procureur de la République a requis 15 000 euros d'amende et l'interdiction d'exercer toute fonction de direction. À l'heure actuelle Georges Thiol n'est plus aux commandes opérationnelles de l'entreprise, mais il en reste néanmoins le propriétaire.