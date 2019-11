Grand Banquet France Bleu des Bénévoles : état des lieux du secteur associatif des Landes

En 2018, on comptait 90 000 bénévoles dans les Landes.

Pontonx-sur-l'Adour, France

Le Grand Banquet des Bénévoles, c'est ce jeudi soir ! France Bleu Gascogne s'est associée au Conseil Départemental et à la Chambre des métiers des Landes afin d'organiser une soirée pour saluer l'engagement de tous les bénévoles qui donnent de leur temps dans le département.

400 bénévoles landais vont donc se retrouver aux arènes de Pontonx-sur-l'Adour. Au programme : cocktail, repas, spectacle du duo comique "les Brigades du Pire" et concert du chanteur landais Guillo. L'occasion de faire un point sur le paysage associatif landais.

Environ 9.500 associations

En 2018, les Landes comptaient environ 9.500 associations, d'après Recherches & solidarités et le ministère en charge de la Vie associative. Le nombre d'associations augmente chaque année : en 2018-2019, par exemple, 505 nouvelles associations ont été créées. Elles sont actives dans tous les domaines de la société : l'éducation, la culture, le social, la santé, l'environnement ou encore les loisirs. Pour ce qui est du secteur sportif, les Landes comptent 1.475 clubs de sport. C'est 250 de plus qu'en Dordogne, qui a une population équivalente.

Un nombre de bénévoles stable

On dénombrait environ 90.000 bénévoles dans les Landes en 2018, ce qui représente 22% de la population du département. Un chiffre légèrement en-dessous de la moyenne nationale, qui est de 25%. Mais le nombre de bénévoles stagne depuis 2017, malgré l'augmentation du nombre d'associations.

Il y a deux raisons à cela, selon Cécile Bazin, directrice de l'association Recherches & solidarités. La première, c'est que "le comportement des bénévoles a connu d'importantes mutations ces dernières années". Les jeunes s'engagent plus, mais ils veulent être dans l'action : faire des maraudes ou distribuer des repas, par exemple. Problème : cela devient donc de plus en plus compliqué pour les associations de trouver des bénévoles pour des postes administratifs ou à responsabilité, alors qu'elles en ont besoin.

C'est d'ailleurs la difficulté que rencontre la Banque alimentaire des Landes. "Nous manquons de bénévoles qui acceptent de prendre des responsabilités, explique Michel Schwob, son président. Par exemple, faire de la formation auprès d'autres associations, s'occuper de la communication ou animer des ateliers cuisine."

La deuxième raison, détaille Cécile Bazin, c'est le manque d'informations. "De nombreuses personnes veulent s'engager dans une association, mais elles ne savent ni comment faire, ni vers qui se tourner."