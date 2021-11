À quelques jours du Black Friday, le gouvernement demande ce mercredi aux moteurs de recherche de déréférencer le site Wish et son application mobile. La plateforme est accusée de vendre des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité, notamment les jouets et les appareils électroniques.

E-commerce : le gouvernement ordonne aux moteurs de recherche de déréférencer le site Wish et son appli mobile

Cette décision, "unique en Europe", vise "à protéger les consommateurs et à mettre fin aux manquements de Wish quant aux obligations de sécurité des produits qu’il vend", expliquent les ministres.

Les consommateurs réalisant des achats en ligne ne pourront bientôt plus être dirigés vers le site Wish à l’occasion de leur recherche de produits. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, le ministre délégué chargé des PME Alain Griset ainsi que le secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O "ordonnent aux principaux gestionnaires de moteurs de recherche et magasins d’applications mobiles de déréférencer le site de e-commerce Wish et son application mobile", dans un communiqué publié ce mercredi.

"À une semaine du Black Friday et à un mois des fêtes de fin d’année, cette décision illustre l’action du Gouvernement pour protéger les consommateurs et lutter efficacement contre une concurrence déloyale d’opérateurs économiques", déclare dans le communiqué Bruno Le Maire. "Ces acteurs bafouent la réglementation sur la sécurité des produits et c’est inacceptable."

Wish est accusé de vendre des produits qui ne respectent pas les normes de sécurité

Cette décision, "unique en Europe", vise "à protéger les consommateurs et à mettre fin aux manquements de Wish quant aux obligations de sécurité des produits qu’il vend", expliquent les ministres dans leur communiqué. Cette injonction a été décidée par les ministres concernés à la suite d'une enquête ouverte en septembre 2020 sur la sécurité des produits vendus et sur les pratiques commerciales de la plateforme Wish, menée par le Service National d’Enquête (SNE) de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Durant cette enquête, plus de 140 produits vendus sur Wish ont été analysés. "L’enquête a permis de révéler la mise en vente d’un grand nombre de produits non-conformes et dangereux, avec des taux de dangerosité particulièrement élevés pour certaines familles de produits comme les jouets (95 % non conformes, dont 45% dangereux), les appareils électriques (95 % non conformes, dont 90% dangereux) et les bijoux fantaisie (62 % dangereux)", explique le ministère de l'Économie. Il a par ailleurs été constaté dans cette enquête que "Wish n’effectuait pas les retraits et les rappels de produits de manière satisfaisante, comme elle en a pourtant l’obligation au titre de son statut de distributeur."

En juillet, la DGCCRF avait donc enjoint Wish de se mettre en conformité dans un délai de deux mois. C'est à la suite du non-respect de cette injonction que les ministres demandent aux principaux moteurs de recherche et magasins d’application mobile le déréférencement du site de e-commerce Wish et de son application "tant que cet opérateur ne se sera pas mis en conformité, afin de protéger au mieux les consommateurs." L'accès sera en revanche toujours possible en tapant l'adresse directement.