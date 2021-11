E Più, pour se déplacer en toute liberté

A l’heure où le déplacement urbain est un véritable casse-tête, les solutions alternatives voient le jour de partout. Exemple à Ajaccio et Bastia où la start-up « E Piu » propose des trottinettes électriques à la location pour permettre à leurs utilisateurs de se déplacer de façon très pratique.

Partout en France, la problématique du déplacement urbain constitue l'un des sujets majeurs tant pour les élus que les riverains. Dans des centre-ville saturés par la circulation automobile, les solutions alternatives telles que le vélo ou la trottinette semblent être le moyen choisi de plus en plus par les habitants, mais aussi les touristes séduits par la facilité que cela procure pour la mobilité.

A Ajaccio et Bastia, on trouve parmi les loueurs de trottinettes la société "e-Più".

La location de trottinettes à Ajaccio et Bastia avec e.Più - e.Più

La start-up créée en 2020 propose une centaine de ces engins à Ajaccio, et environ 80 à Bastia. Réparties dans différents points en ville, ces trottinettes électriques sont accessibles via une application, "Bird" qui permet de les localiser.

E Più emploie 7 personnes dont 6 en CDI. Elles sont notamment chargées de récupérer les trottinettes en fin de course, puis de les entretenir et les recharger avant de les remettre dans le circuit. Des partenariats ont été passés avec les municipalités de Bastia et d'Ajaccio pour définir les lieux où elles sont disponibles à la location.