E-Valley, le plus grand parc européen de logistique inauguré ce mardi sur l'ancienne BA 103 de Cambrai

L'accouchement a été long à cause de nombreux freins notamment écologiques (protection du hibou des marais), mais E-Valley est "un beau bébé, un bébé en bonne santé" se félicite ce mardi David Taieb, le porteur de projet qui parle du projet le plus important de sa carrière d'entrepreneur. "Un projet un peu fou" qui va permettre de livrer en 24h, 80 millions de consommateurs dans un rayon de 300 kilomètres.

Sur les 320 hectares de l'ancienne base militaire de Cambrai, 124.000 des 750.000 mètres carrés d'entrepôts d'E Valley ont déjà poussé et sont déjà occupés par quatre entreprises.

Simastock, la filiale logistique du transporteur nordiste Bils Deroo implanté dans le Douaisis a installé sur le site son 31ème entrepôt pour deux nouveaux clients dans l'agroalimentaire et le paramédical.

Son président Jimmy Bill a notamment été séduit par l'écosystème proposé à E-Valley, avec 85.000 mètres carrés de services mutualisés, comprenant hôtel, restaurant, espace de co-working ou encore crèche.

C Log a aussi décidé de s'implanter sur le parc. L'entreprise bretonne spécialisée dans la mode promet une centaine d'embauches sur le site.

C'est une région stratégique pour nous, en terme de nœuds autoroutiers, en terme de proximité des aéroports belges et français, des ports du Havre et d'Anvers aussi. Nous sommes comme beaucoup d'entreprises françaises de logistique en pleine forme et donc pour nous, ce lieu est stratégique, on y croit beaucoup - Bertrand Chabrier Directeur de développement chez C Log