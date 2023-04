Earth Wind and Fire en concert à Nîmes pour la Féria de Pentecôte

Earth Wind and Fire

On connait le programme des animations qui rythmeront la 72e édition de la Féria de Pentecôte à Nîmes. Parmi les temps forts, la Pégoulade le 25 mai à partir de 20h30 ou encore le concert gratuit d'Earth Wind and Fire le 28 mai à partir de 22h. Le groupe américain de jazz-funk se produira sur le parvis des arènes à partir de 22h. Un concert gratuit où plus de 10.000 personnes sont attendues. "La ville a fait le choix de n'organiser qu'un seul grand concert cette année mais quelle affiche" lâche Frédéric Pastor, adjoint aux festivités à la ville de Nîmes. La principale nouveauté, c'est l'organisation du 1er championnat de France de Paëlla le 27 mai à partir de 11h avenue Feuchères.

Les bodegas fermeront plus tôt du vendredi au dimanche

La ville de Nîmes a pour l'instant autorisé l'ouverture de 17 bodégas et de 30 casetas. Cette année, de nouveaux horaires de fermeture entrent en vigueur. Les bodegas fermeront à 3h du matin le vendredi, le samedi et le dimanche contre 4h jusqu'ici. "C'était une demande des responsables des bodégas pour éviter les débordements. C'est également plus facile pour la ville de nettoyer les rues" précise Valentine Wolber, l'adjointe au maire de Nîmes déléguée aux commerces.

Le jeudi, les bodegas fermeront à 2h du matin et le lundi, à 1h du matin.