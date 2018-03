La compagnie aérienne low cost, easyJet, a inauguré ce mercredi, sa 30e base en Europe et 6e en France, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac: soit 3 Airbus A320 et 110 pilotes, hôtesses de l'air et stewards, installés en Gironde.

EasyJet a transporté dix millions de passagers depuis son premier vol en 2006 entre Luton (Londres) et Bordeaux (2,4 millions, rien l'an dernier). Avec sa 30e base en Europe et 6e en France, inaugurée ce mercredi, la compagnie aérienne à bas coût, affiche sa volonté de miser sur Bordeaux pour poursuivre son développement.

Cette ouverture doit permettre une meilleure offre horaire, notamment le matin, et davantage de liaisons, en particulier pour les hommes d'affaires qui représentent 20% des clients easyJet à Bordeaux.

François Bacchetta directeur d'easyJet France : "une base à Bordeaux pour aller plus loin dans notre développement"

EasyJet offre 31 destinations à Bordeaux

EasyJet a annoncé l'ouverture de huit nouvelles destinations, fin 2017. Bordeaux-Rhodes ouvrira le 2 mai et jusqu'au 26 octobre, à raison d'un vol par semaine. Ce qui fait un total de 31 destinations depuis Bordeaux via EasyJet.

Jour d'inauguration à Bordeaux avec F. Bacchetta, J. Lundgren (EasyJet) et P. Personne (aéroport) © Radio France - Stéphanie Brossard

Bordeaux-Mérignac est l'aéroport régional en France qui a le plus progressé en terme de passagers depuis 2009, grâce au low cost en particulier qui représente 50% des voyageurs. Et EasyJet possède presque 30% des parts de marché bordelaises. "On a vanté l'attractivité de Bordeaux et sa région, il y a dix ans. EasyJet nous a fait confiance et ça a marché, en partie grâce au terminal Billi, qui offre une redevance parmi les moins chères pour les compagnies" explique Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac.

Pascal Personne, le directeur de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac : "grâce à Billi"

De nouveaux travaux à Billi dans les deux ans

Le terminal Billi poursuit sa mue. La première phase du chantier de modernisation (postes de filtrage et de sécurité plus fluides) vient de s'achever. Une deuxième phase interviendra à l'été 2019 (la zone d'enregistrement sera refaite), puis d'ici 2021, le terminal sera agrandi à 10 000 m2, en s'étendant sur la zone de fret.