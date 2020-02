Veolia promet toute la transparence dans la gestion de l'eau et de l'assainissement de l'Agglo de Nîmes

Nîmes, France

" La SAUR, elle se gave grave". On se souvient tous de cette petite phrase prononcée en mars 2018 par Yvan Lachaud, le président de Nîmes Métropole au cours du reportage de "Cash Investigation" consacré au marché de l'eau et de l'assainissement à Nîmes. L'eau, depuis, a coulé sous les ponts ou plutôt dans les tuyaux puisque c'est Veolia qui gère ce marché depuis le 1er janvier 2020. La fin d'un contrat historique pour la SAUR : elle était à Nîmes depuis 1969. Le "tuilage" entre les deux groupes a pris 8 mois. C'est désormais une société dédiée, "Eau de Nîmes Métropole" qui a en charge la gestion de ce marché de l'eau et de l'assainissement. "C'est une PME de 124 personnes qu'on a dû monter pendant cette période " explique Renaud Orsucci, le directeur général, par ailleurs Directeur Territorial Gard-Lozère de Veolia.

21 personnes embauchées

C'était un engagement de Veolia : reprendre le personnel de la SAUR. " C'était 98 salariés qui étaient transférables, 21 ont été conservés par SAUR, nous avons donc repris les 77 salariés, nous les avons accueillis dès le 1er janvier et nous avons procédé à 21 recrutements pour l'exploitation qui nous est nécessaire sur le territoire. _Ce sont aujourd'hui 124 salariés qui opèrent les services d'eau et d'assainissement sur le territoire de Eau de Nîmes Métropole_. " Parmi elles, 10 personnes chargées de l'accueil des abonnés au Carré de l'eau, un espace de 400 mètres carrés installé dans le triangle de la gare à Nîmes. Les autres salariés travaillent dans les 3 centres d'exploitation de Veolia. Ils sont installés dans des bâtiments loués par Veolia à Saint Césaire, Rodilhan et La Calmette, la SAUR ayant gardé ses locaux.

Parvenir à un rendement du réseau de 82% en 8 ans

Première mission de Veolia depuis son installation de Nîmes et non des moindres : établir un diagnostic du réseau. 1700 km de tuyaux et plusieurs ouvrages. "Nous avons une équipe dédiée à la recherche des fuites depuis le 1er janvier explique Renaud Orsucci, grâce notamment à l'installation d'objets connectés et intelligents et nous allons préparer une analyse patrimoniale pour pouvoir proposer à Nîmes Métropole des renouvellements de réseau les plus ciblés et les plus optimisés possibles. Les investissements de renouvellement seront à sa charge. _Un premier bilan sera dressé à l'issue d'une première année d'exploitation_." L'objectif : parvenir à un rendement du réseau de 82% contre 72 aujourd'hui.

La télérelève des compteurs mise en place d'ici 3 ans

C'est également pour lutter contre les fuites explique le responsable de Veolia que la télérelève des compteurs va être mise en place d'ici 3 ans. "Pour tous les abonnés au service, les compteurs les plus vieux vont être changés. Les plus récents seront munis de têtes émettrices. Ça va permettre à l'abonné de surveiller sa consommation. Il n'y aura pas de surcoût pour lui. Il continuera de payer sa facture avec les nouveaux tarifs qui ont été fixés par la Métropole. " "_Un vrai gâchis économique et écologique_s'insurge Sebastien Berthaut-Clarac de l'association Eau Bien Commun. On va changer 67 782 compteurs pourtant parfaitement fonctionnels pour installer la télérelève explique-t-il. Le tout après avoir demandé à la SAUR de changer les vieux compteurs.". Coût de la télérelève selon lui : 9,8 millions d'euros.

Davantage de transparence ?

Veolia l'assure : tous les comptes de la société dédiée "Eau de Nîmes Métropole" seront transparents. Pour preuve avance Yvan Lachaud, le président de Nîmes Métropole : "4 représentants de la société civile siègent à son Conseil d'administration : un banquier, un comptable, un représentant de l'UFC Que Choisir et un autre de l'association Eau Secours 30." Sébastien Berthaut-Clarac est là encore étonné : "Personne n'a vu passer une annonce pour dire venez candidater. Est-ce qu'il y avait des critères, fallait-il être dans le téléphone de M. Lachaud pour pouvoir participer au Conseil d'Administration ? C'est le fait du prince. Il a choisi 4 personnes qui sont certainement compétentes mais en termes de transparence, on fait mieux".

Une économie de 80 millions d'euros

Le président de la Métropole balaie les critiques en rappelant qu'en changeant de délégataire, la collectivité va pouvoir réaliser une économie de 80 millions d'euros en 8 ans et que le prix de l'eau va baisser. Il rappelle aussi que Veolia va investir 17 millions d'euros dans la réalisation de la station de méthanisation qui permettra d'alimenter à terme les bus de l'Agglo en biogaz. Il le redira certainement le 5 février à l'occasion de l'inauguration du Carré de l'eau, le nouveau centre d'accueil du public d'Eau de Nîmes Métropole. Il est situé au 9A, rue de la Méditerranée, dans le quartier du triangle de la gare.

