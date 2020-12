Eau d'Olle Express : une des rares remontées mécaniques ouvertes dans les Alpes

L' Eau d'Olle Express est mis en service gratuitement pour les piétons jusqu'au 31 décembre. Ensuite il rouvrira début janvier. Sa construction s'est terminée à l'automne. C'est l'une des rares remontées des Alpes, actuellement ouvertes. Il a bénéficié d'une dérogation de la préfecture de l'Isère car il est considéré comme un transport urbain qui relie deux communes : Allemont et Oz-en-Oisans

les cabines en mouvement © Radio France - Gérard Fourgeaud

Claude Gardet, directeur des remontées mécaniques, explique pourquoi cette remontée a pu ouvrir

Claude Gardet Copier

C'est un télécabine ultra-moderne de 10 places qui part d'Allemont, à 700m d'altitude pour rejoindre les pistes à Oz-en-oisans, à 1350m. Et au delà, il permet de rejoindre Vaujany ou l'Alpe d'Huez (3.300m). Il pourra transporter 1.100 personnes par heure. Avec un parking couvert de 200 places et des parkings plein-air autour

Le parking © Radio France - Gérard Fourgeaud

400 passages dès le 1er jour alors que les pistes de ski alpin sont fermées

Ce dont se réjouit Léna Varal, monitrice de ski à l'ESF d'Oz-en-Oisans

Léna, monitrice Copier

Les guichets pour les forfaits © Radio France - Gérard Fourgeaud

Eau d'Olle Express : monter à l'Alpe d'Huez en évitant les 21 virages

Quarante minutes de voiture, à partir de Grenoble et on embarque dans cette nouvelle remontée écologique...pour rejoindre l'Alpe d'Huez au lieu d'une heure trente en hiver. Pour l'instant, on s'arrête à Oz. Le reste du domaine est fermé. Et les familles rencontrées par France Bleu Isère apprécient

Le reportage de Gérard Fourgeaud Copier

Le tapis roulant pour les tout-petits © Radio France - Gérard Fourgeaud

L'Eau d'Olle est le nom de la rivière qui traverse Allemont. Le coût de l'Express: 15 millions d'euros, financés en grande partie par la commune d'Allemont à travers le SIPAVEO (syndicat intercommunal qui réunit Allemont, Oz, Villard-Reculas et Bourg d'Oisans) avec des subventions de l'Etat et du Département de l'Isère