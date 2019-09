Eau minérale : le retour de la Ferrugineuse Incomparable

Asperjoc, France

Depuis Asperjoc, il faut monter par un petit chemin dans la montagne au milieu des châtaigniers. On arrive alors devant une maisonnette en pierre. Sur un plaque gravée sur la pierre et à moitié effacée par le temps, on peut lire que cette source, c'est la Rothschild des eaux. Dans la maisonnette, une installation toute simple et rénovée : c'est le forage. La source ferrugineuse est là : c'est ici que sort l'Incomparable, le nom de l'eau minérale.

Cinq ans d'absence

La source captée depuis 1894 est dans la famille Veyrenc depuis 1947. Il y a cinq ans le gérant s'est aperçu que le forage n'était plus étanche. Le gaz s'échappait. Le forage a été rénové. Depuis cette année, l'embouteillage de cette eau minérale a repris à raison de 400.000 litres par an. Ce qui il y a encore quelques années pouvait apparaître un peu vieillot, les bouteilles en verre consignées devient aujourd'hui très tendance. Le pastique a mauvaise presse.

Une demande très forte

Les deux eaux minérales produites à Asperjoc, la Reine des Basalte et l'incomparable ont le vent en poupe. Une croissance très forte de la demande que les petites sources artisanales ont du mal à fournir.