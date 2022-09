Eau Neuve en Ariège a vendu sept fois plus de briques à date avec la canicule cet été

Dans la Nouvelle éco ce lundi matin, on prend des nouvelles de l'eau. L'eau au centre des préoccupations cet été avec la canicule et la sécheresse. L'occasion de savoir comment se porte l'Eau Neuve de Mérens-les-Vals en Ariège, lancée en 2021 par la Compagnie des Pyrénées.

On en a déjà parlé sur France Bleu Occitanie. La particularité de cette eau "écolo" est d'être commercialisée dans des briques en carton. Pour en parler et faire le point sur la production, on est avec le co-fondateur de la Compagnie des Pyrénées Sébastien Crussol.

Vous avez vendu plus d'eau qu'à l'accoutumée ?

On a multiplié par sept le volume en sachant que la première année était un petit peu plus de 2 millions de briques vendues. Donc on a multiplié par sept ce chiffre à date.

Il y a donc eu un effet sécheresse ?

Ça a eu un impact positif sur les ventes lié aux températures extrêmes qui ont été atteintes. En revanche, nous dans notre démarche, comme vous le savez, on est très, très interpellés par la préservation de la ressource. Initialement, les études hydrogéologiques qui ont été faites sur la ressource disaient que si on prélevait annuellement moins de 15 % de la ressource, elle serait identique dans une centaine d'années. Aujourd'hui, nous, on s'est interdit de prélever plus de 8 %, donc bien en deçà des 15% limites. Et à date, on a prélevé moins de 2 %.

Donc la sécheresse n'a pas impacté vos prélèvements (à 43 mètres de profondeur) ?

C'est ça. En fait, la température du sol varie extrêmement peu. Plus on va profond, moins la température du sol varie avec les saisons. Donc, a priori, notre ressource, elle, n'a pas du tout subi de changement cette année avec la chaleur. C'est plutôt les eaux de surface qui ont fortement souffert, donc les étangs, les lacs, les rivières et certaines autres sources qui sont prélevées vraiment proche de la surface et qui, elles, ont été impactées par la sécheresse de cette année.

Vous comptez aujourd'hui 43 employés sur site. Et vous continuez à recruter ?

On a une dizaine de postes ouverts encore, en sachant qu'on travaille aussi en collaboration avec les stations de ski alentour. Puisque vous savez que dans l'activité de l'embouteillage, la haute saison, c'est l'été, et les stations de ski, la haute saison, c'est l'hiver. Et donc, en fait, on travaille à partager le personnel de façon à sédentariser les gens sur la vallée, de façon à ce qu'ils soient assurés d'avoir un travail continu. Ce qui veut dire que, par exemple, notre personnel en basse saison restera avec leur contrat CDI chez nous, mais aura l'opportunité d'aller travailler en station. Et inversement, en été, ce sont les gens de la station en CDI avec la station qui viendront travailler chez nous.

