Eaux d’Orezza : un accord a enfin été signé

Après plusieurs mois de négociations, un accord a enfin été signé entre la société nouvelle d'exploitation des Eaux d'Orezza et la collectivité de Corse, propriétaire du site.

"Un accord qui garantit les intérêts des salariés, du territoire d’Orezza et de la Corse" a été signé ce vendredi selon un communiqué du conseil exécutif de Corse. Le document représente "un point d’équilibre satisfaisant pour toutes les parties, en tenant compte des contraintes juridiques et matérielles issues notamment de la situation antérieure à la création de la CDC" indique également l'exécutif et entérine notamment :

_La poursuite de l’exploitation des Eaux d’Orezza dans le cadre d’_ un contrat de location-gérance de quatre ans non renouvelable :la continuité de l’exploitation et le maintien de tous les emplois serait donc garantis ;

; L’acquisition par la CDC des biens de reprise, de la chaine de production, ainsi que du foncier ;

La SNEEMO s'engage également à soutenir les acteurs publics et privés du territoire à hauteur de 130 000 € en 2021 et 100 000 € minimum par an par la suite ;

Le Conseil exécutif de Corse présentera la semaine prochaine un rapport soumettant le projet d’accord au débat et au vote de l’Assemblée de Corse.