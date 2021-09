Ebranlées par la crise, les associations cherchent de nouveau adhérents à Châteauroux

Après la rentrée scolaire, c'est au tour des associations de faire la leur. A Châteauroux, 170 structures sont réunies au Parc des Expositions de Belle-Isle ce week-end. Après une année plombée par la crise sanitaire, elles sont nombreuses à espérer un début de retour à la normale. Certaines ont perdu un grand nombre d'adhérents, car elles se sont retrouvées complètement à l'arrêt.

à lire aussi Mises à mal par la crise sanitaire, 170 associations se rassemblent ce week-end à Châteauroux

Des adhérents à reconquérir

Ca n'est pas le cas évidement de toutes les associations présentes au Forum, mais un certain nombre d'entre elles ont vu le nombre de leurs adhérents fondre l'année passée. C'est le cas par exemple de 55 et +, qui organise des activités pour les personnes de 55 ans et plus. En un an, le nombre de ses adhérents a été divisé quasiment par six selon sa présidente, Monique Rougirel : "Avant la Covid, on avait pratiquement 1 200 personnes inscrites (...) les gens ont peur, et là à la rentrée, actuellement on est à 200 et quelques" . Du côté de l'Adapei, la présidente évoque également "une perte importante" d'adhérents. Pour ces associations, le Forum est évidement l'occasion de faire à nouveau venir du monde.

Monique Rougirel, présidente de l'association 55 et + évoque une grosse perte du nombre d'adhérents © Radio France - Manon Klein

Le pass sanitaire comme possible frein

Si la plupart des structures présentes au Forum des associations sont confiantes pour l'année à venir, quelques freins pourraient demeurer. Notamment le pass sanitaire. "Les gens sont je pense un petit peu réticents, et il y en a qui n'ont pas encore de pass sanitaire" témoigne Martine Bruneau, secrétaire du Club des Grands Champs, qui organise également des activités; type ateliers de cuisine, yoga, belotte ou encore tarot. Elle évoque également des incertitudes qui demeurent quand à la suite de cette crise sanitaire, mais comme toutes les associations présentes ici, elle veut croire en une meilleure rentrée que Septembre dernier, avant le début des inscriptions de ses nouveaux adhérents la semaine prochaine.