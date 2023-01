eCential Robotics, concepteur de plateforme robotiques d'aide à la chirurgie, construit sa "première usine"

Déjà "primée" en 2021 dans le cadre du plan "France relance", la société de conception et fabrication de plateforme intégrées d'aide à la chirurgie osseuse eCential Robotics reçoit également l'aide désormais du programme "France 2030" dans son volet "première usine". eCential Robotics, est dotée de 2 millions d'euros, sur un projet de 9 millions d'euros au total, pour passer d'une production artisanale à une production plus industrielle de ses plateformes afin d'accompagner la croissance du marché. Ce qui inclue notamment le "rapatriement" de certaines opérations qui sont actuellement faites en externe et, plus dur, de trouver 3 500 mètres carrés. D'ici 3 ans l'entreprise qui compte aujourd'hui 130 salariés pourrait en compter une centaine de plus. Entretien avec Benjamin Colas, directeur financier et directeur général de eCential Robotics.

France Bleu Isère : Benjamin Colas, eCential en est donc à la phase d'industrialisation. Votre projet d'usine en est où exactement et quelle est l'ambition ?

Benjamin Colas : Là, aujourd'hui le projet c'est de disposer d'un outil qui nous permettra à la fois de maîtriser notre flux d'approvisionnement, de l'optimiser et également, pour être très concret, d'augmenter nos capacités de production par 20 pour répondre à nos perspectives de croissance.

Les plateformes eCential Robotics ne peuvent être actuellement fabriquées qu'au rythme d'une dizaine par an. La société veut multiplier ses capacités par 20. © Radio France - Laurent Gallien

Votre rythme de production aujourd'hui ?

Aujourd'hui, on fabrique une dizaine de systèmes par an. Le but ça va être d'optimiser ces phases là en termes d'approvisionnement, de gestion des flux, mais également de fabrication.

Quand vous parlez de gestion des flux, c'est parce que les pièces de vos "robots", pour faire simple, viennent de multiples endroits en France, en Europe et dans le monde. Et vous voulez concentrer au maximum ces flux là ?

Oui, tout à fait. Il y a un enjeu aujourd'hui pour nous d'internaliser un certain nombre d'activités avec les nouveaux produits. Avec les anciens produits, pour donner un ratio assez simple, 80 % venaient de l'extérieur, 20 % des activités étaient réalisées en interne. L'objectif, c'est de passer sur les nouveaux produits à 90 % des activités réalisées en interne avec cet appel à projets "première usine".

Pour ça, il faut de la place. Vous cherchez 3 500 mètres carrés dans l'idéal. Vous avez visiblement du mal à les trouver. C'est un des enjeux, notamment sur la métropole grenobloise aujourd'hui ?

Tout à fait c'est un des enjeux. Alors, aujourd'hui on a quand même des surfaces industrielles significatives donc on sécurise un certain nombre de mètres carrés. Et on travaille sur des solutions pour disposer de ces 3 500 mètres carrés à terme dans le bassin grenoblois. Ce qui est effectivement une difficulté, une problématique qui est compliquée à gérer, si on ne souhaite pas trop s'éloigner de notre siège qui est à Gières.

Cette usine c'est un projet à quelle échéance ?

Il y a plusieurs lots à partir de début 2023 jusqu'à 2026.I l y a un premier lot qui va concerner l'industrialisation de nouveaux produits. Le deuxième qui sera plutôt dédié à l'organisation de l'assemblage de nos systèmes, de nos plateformes, et un troisième plutôt orienté sur les instruments avec l'internalisation d'un certain nombre d'opérations, et le dernier de disposer des mètres carrés et du bâtiment industriel qui nous permettra de répondre à la croissance.