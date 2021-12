Le grenoblois eCential Robotics reçoit le soutien financier de la Banque européenne d'investissement

eCential Robotics, société grenobloise spécialisée dans l'assistance robotique en chirurgie, et la BEI, Banque européenne d'investissement, annoncent un accord sur "un financement de 15 millions d’euros pour la recherche et l'innovation dans le digital et la robotique pour la chirurgie neuro-musculo-squelettique". Un accord sous forme de prêt garanti dans le cadre du fond européen de garantie, 25 milliards d'euros au total, destiné à la relance des entreprises de l'union après la crise sanitaire. De quoi permettre à eCential Robotics de continuer à chercher et développer ses robots destinés à l'assistance, toujours plus précise et "intelligente", des chirurgiens. Dans un communiqué la directrice générale d'eCential Robotics Laurence Chabanas explique que cet accord "s’inscrit dans le cadre d’un financement global de près de 100 millions d’euros sans précédent dans le domaine des technologies médicales en France". Qu'il "soutiendra les activités d’innovation qu’eCential Robotics mène pour devenir un acteur majeur de la transition de la chirurgie traditionnelle vers la chirurgie digitale et robotisée. Un domaine en plein essor". Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, explique lui que "ce prêt répond à la politique de la BEI [...] afin d’améliorer la qualité des soins dans nos systèmes de santé et la compétitivité de l’Europe dans ce secteur de l’économie".