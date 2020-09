Echange pommes contre salle de réunion : une plateforme de troc pour les entreprises de Metz Métropole

Elle s'appelle Barterlink, elle a été créée il y a cinq ans à Bordeaux, c'est une plateforme de troc inter-entreprises, et ses fondateurs viennent de signer un partenariat avec Metz Métropôle. 25 entreprises-tests de l'agglo messine y ont désormais accès gratuitement, elles devraient être 150 d'ici la fin de l'année. Le principe ? Faciliter les échanges pour faire des économies, surtout dans cette période post-confinement.

Tout peut se troquer : des biens, des services, et même des locaux

Dominique Sacco, référent Barterlink dans le Grand Est, explique : "Prenez une marchandise comme des fruits et des légumes. On a dans le réseau un fournisseur de fruits et légumes en circuit court, ce qui intéresse les restaurateurs et les traiteurs. Autre exemple : une entreprise de communication. Elle peut vendre des prestations de com', justement, et en contrepartie, avoir besoin de prestations d'experts comptables, ou d'avocats". Tout peut se troquer sur la plateforme, y compris des salles de réunion, qui sont parfois laissées vides dans certaines sociétés quand d'autres doivent faire face à l'étroitesse de leurs locaux.

Découvert autorisé de 2.000 euros

Barterlink fonctionne avec un système de monnaie virtuelle : les entreprises n'ont pas besoin d'avoir quelque chose à échanger immédiatement avec la société dont le bien ou le service les intéresse. Mieux : "une entreprise peut acheter avant de vendre, précise Dominique Sacco : on autorise un découvert de 2.000 euros. Cela permet à une entreprise qui a des difficultés économiques de pouvoir dégoter un ordinateur, des cartes de visite, un site internet..." Un bon moyen de remettre le pied à l'étrier.