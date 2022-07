Echanges vifs sur la fonderie SAM à l'Assemblée Nationale

Un échange vif lors des questions au gouvernement ce mardi après-midi. Le député Nupes de l’Aveyron a interpellé le ministre délégué à l’industrie alors que lundi on apprenait que l’industriel lotois a abandonné le projet de reprise faute de promesses de commandes Renault. Alors Laurent Alexandre (LFI-NUPES) a interpellé le gouvernement sur la situation de la fonderie automobile SAM. "La fonderie est un maillon indispensable de la souveraineté industrielle de notre pays, et pour la bifurcation écologique."

Le député qui a redit qu’il ne comprend pas pourquoi le projet n’avait pu aboutir "Pourquoi abandonner la SAM qui est la seule fonderie en France à posséder un bureau d'études? Cette usine travaillait principalement avec Renault pour des moteurs hybrides et électriques qui sont vantés pourtant comme l'avenir. Nous avons appris hier que le projet de reprise de l'activité de Sam, porté par un industriel français et soutenu par les collectivités locales, a été retiré. Pourquoi? Parce que l'Etat refuse de s'y engager. C'est un abandon lâche et cruel des populations, des salariés, mais aussi des intérêts économiques du pays."

C’est le ministre délégué à l’industrie qui a répondu au député Aveyronnais. Roland Lescure refuse qu’on laisse dire que la Sam a été abandonné. "Je ne laisserai. Personne, personne dire que l'Etat n'a pas été présent depuis des mois dans le soutien de la SAM. Malheureusement, le repreneur n'a pas souhaité poursuivre cette opération pour deux raisons. La première, c'est vrai, du fait de commandes insuffisantes du client historique, mais aussi et surtout du fait de la conjoncture internationale, de la hausse des prix de l'énergie, au risque de fragiliser le repreneur lui-même. Aujourd'hui, je pense aux 333 salariés que nous allons accompagner. "