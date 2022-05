Echec des négociations sur le temps de travail des machinistes à la RATP

La RATP et les syndicats ne sont pas parvenus à tomber d'accord sur le temps de travail des machinistes à l'ouverture de la concurrence. A partir de 2025, leurs conditions de travail vont changer. Sans accord entre les deux parties, la RATP prévoit de prendre des mesures unilatérales en juillet.

Les syndicats et la RATP négocient depuis plus d'un an. Ils n'ont finalement pas réussi à trouver un accord sur le temps de travail des machinistes. La direction a annoncé ce mardi qu'elle prendrait des mesures unilatérales.

18 000 machinistes travaillent à la RATP. A partir du 1er janvier 2025, l'ensemble des conducteurs de bus et de tramways seront transférés vers des filiales de la RATP ou des concurrents ayant remporté les appels d'offre lancés par l'autorité régionale des transports, Ile-de-France Mobilités.

A cette date, le "cadre social territorial" (CST) imposera les mêmes règles d'organisation et de temps de travail à toutes les entreprises, des règles moins avantageuses que celles garanties actuellement par la RATP. Par exemple, aujourd'hui, un machiniste de la RATP travaille en moyenne 33 heures par semaine contre 35 heures prévues par le CST.

Des nouvelles journées de grève sont prévues fin mai

Un projet d'accord a été proposé aux syndicats le 4 avril dernier. Il prévoyait une augmentation du temps de travail de 120 heures par an, en échange d'une hausse de salaire de 2 600 euros bruts annuels, soit l'équivalent d'un 14e mois. Aucune des quatre organisations syndicales représentatives (CGT, FO, Unsa, CFE-CGC) n'a accepté de signer. La direction de la RATP prendra donc une décision unilatérale à compter du 1er juillet 2022 : une augmentation du temps de travail d'une vingtaine d'heures par an contre 460 euros bruts d'augmentation, le maximum que la direction peut imposer unilatéralement.

De son côté, Jean Agulhon, le DRH de la RATP déplore que l'accord n'ait pas été signé. Selon lui, sans cet accord, les machinistes "n'augmenteront pas leurs salaires d'un 14e mois", alors que leur temps de travail augmentera bien dès 2025 et sans doute plus que de 20 heures par an. "La conséquence de ne pas accepter la modification du temps de travail pour les deux prochaines années est qu'ensuite, elle s'appliquera sans aucune contrepartie", prévient-il, laissant encore aux syndicats la possibilité de revenir sur leur décision.

Trois nouvelles journées de grève sont prévues les 23, 24 et 25 mai à l'appel de l'ensemble des syndicats, après la journée du 25 mars qui avait fortement perturbé les réseaux de bus et tramways.