Pour permettre au beurre d'Echiré, connu dans le monde entier, d'avoir un port d'attache dans sa ville d'origine, Niort Agglo et la coopérative Sèvre et Belle s'associent pour créer une boutique dédiée.

Echiré : la coopérative laitière et Niort Agglo investissent dans une "Maison du beurre"

Échiré, France

Le beurre d'Echiré est mondialement connu. Et il va avoir sa première boutique dédiée dans sa ville de naissance, juste à côté de la laiterie qui le fabrique. Un investissement de Niort Agglo, en partenariat avec la coopérative Sèvre et Belle, qui exploite la marque Beurre d'Echiré.

Maison du tourisme aussi pour les professionnels

La future boutique se tiendra dans l'ancienne Poste d'Echiré, toute proche de la laiterie. Les clients pourront y acheter du beurre évidemment, mais aussi des produits à base de beurre d'Echiré et d'autres mets produits localement. La coopérative veut aussi en faire "un objet de communication pour faire connaître encore plus le Beurre d'Echiré aux professionnels" selon les mots de Patrick Roulleau, le président de la Coopérative laitière de la Sèvre. Le lieu proposera des recettes à base du produit phare, mais aussi des formations pour les chefs cuisiniers, les boulangers et pâtissiers, qui pourront venir voir comment est fabriqué ce beurre, battu dans des barattes en bois. Il y aura aussi une présentation de l'histoire de la laiterie.

Cette idée de boutique à Echiré était dans les cartons depuis plusieurs une quinzaine d'années. D'autant qu'il existe déjà une boutique... à Tokyo, depuis 2009.

Un investissement pour Niort Agglo

La coopérative sera locataire de la boutique : c'est Niort Agglo qui rachète le bâtiment et s'occupe des travaux. Une facture totale à plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour Jérôme Baloge, le président de Niort Agglo, c'est un investissement sur l'avenir : "Echiré est une marque d'excellence, connue dans le monde entier : on trouvait qu'il manquait un lieu chez nous pour mettre en valeur cette pépite". Une forme de "marketing territorial" pour renforcer l'attraction du territoire en valorisant la production locale. "C'est du tourisme alimentaire et artisanal en complément de tout ce qui peut déjà attirer les visiteurs, comme le marais poitevin".