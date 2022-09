Eclairage coupé la nuit, baisse du chauffage : Clermont-Ferrand vise 20% d'économie d'énergie cet hiver

Face au contexte ukrainien et la flambée des prix de l'énergie, Clermont-Ferrand et sa Métropole annoncent un plan de sobriété et visent 20% d'économie d'énergie cet hiver. Notamment en baissant la température dans les écoles, gymnases et bureaux et en coupant l'éclairage public la nuit.