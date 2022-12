Eclairage public : la Creuse, championne de la baisse de consommation d'électricité

La Creuse est le département qui a le plus diminué sa consommation d'électricité dédiée à l'éclairage public.

La Creuse est championne de la baisse de l'éclairage public. Dans un communiqué, Enedis a annoncé ce mardi 27 décembre, qu'au niveau national, l'éclairage public a consommé 20 % d’électricité en moins qu’en 2021, entre minuit et quatre heures, durant la première quinzaine de décembre. Cette baisse est qualifiée "d'historique". Mais les chiffres à l'échelle départementale interpellent également. Sur le site de l'observatoire français de la transition écologique on s'aperçoit que la Creuse est le département qui a le plus réduit sa consommation au cours de l'année écoulée.

ⓘ Publicité

Carte de l'observatoire français de la transition écologique - Observatoire français de la transition écologique

La Creuse est le seul département de France à avoir réduit de plus de 9% sa consommation dédiée à l'éclairage public. De nombreuses communes ont en effet choisi d'éteindre les lampadaires la nuit. Certaines ont aussi mis en place des ampoules LED moins énergivores.

Les efforts de la Creuse ne sont pas récents. D'après l'observatoire français de la transition écologique, sur cinq ans on a réduit de plus de 30% la consommation d'électricité liée à l'éclairage public. La Creuse est sur le podium des départements les plus consciencieux.