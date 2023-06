Eclypia mesure le taux de glycémie avec un laser

Parlez-nous de votre innovation.

Hélène Lefebvre, directrice générale d'Eclypia - Chez Eclypia nous développons une technologie innovante qui permet le suivi du taux de sucre au quotidien. Pour cela nous utilisons un laser, et ce laser c’est comme une lumière mais qu’on ne voit pas à l’œil nu. Elle va fournir une mesure sans piqûre et sans interruption par l’utilisateur. Effectivement c’est non invasif, c’est déjà la première chose, mais il existe déjà finalement des dispositifs non invasifs.

Le vôtre a une particularité ?

En effet par exemple la petite lumière qu’on a sous la montre et qui mesure la fréquence cardiaque. Aujourd’hui avec ce laser là on va pouvoir mesurer le taux de sucre : à ce jour il n’existe pas de technologie ou de produits commercialisés permettant de faire cette mesure non invasive du taux de sucre pour le patient ou l’utilisateur, et donc évidemment on vient apporter cette nouveauté.

Une innovation mise au point avec le CEA de Grenoble..

Nous collaborons avec le CEA pour développer un procédé de fabrication de ces lasers, et ce procédé rend accessible à bas-coût les lasers. On va pouvoir les produire à grand volume donc les rendre industrialisables. L’objectif c’est de pouvoir intégrer ces lasers dans des objets du quotidien. Par exemple on peut imaginer l’intégrer dans une montre. Je vous parlais tout à l’heure de la petite lumière dans les montres qui mesurent la fréquence cardiaque ; pourquoi pas aujourd’hui pouvoir afficher son taux de sucre ?

Vous êtes combien à ce jour chez Eclypia ? Et est-ce que vous avez des perspectives d’agrandissement ?

Alors oui on ne manque ni d’ambition, ni d’idées ou d’envies d’innovation évidemment ! Aujourd'hui nous sommes une vingtaine de personnes, on a une équipe qui est très pluridisciplinaire et qui couvre de nombreuses technologies, de nombreuses thématiques et expertises. Nous sommes bien implantés dans le bassin grenoblois ; un vrai vivier d'expertises variées et donc oui, nous anticipons une croissance qui va accompagner notre développement dans les années à venir. V

Votre présence au salon lyonnais a aussi pour but de lever des fonds...

Vous n'êtes pas sans savoir que toute start-up évidemment fait face à des problématiques de financement, et donc on ne dérange pas la règle.