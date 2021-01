Eco-Altitude préserve la flore sauvage de nos Pyrénées

Pour préserver la flore sauvage lors d'un chantier, trois amoureux de la nature ont imaginé Eco-Altitude. Leur but : conserver la végétation et protéger la montagne.

Alors que le Covid-19 et les crises sanitaires se multiplient, la nature et sa préservation sont au coeur de jeunes pyrénéens. Trois jeunes hommes amoureux de la nature se sont retrouvés au sein de l'entreprise Eco-Altitude. Ensemble, ils se sont lancés comme mission de préserver la nature sauvage, malgré le passage de l'homme sur les terres pyrénéennes.

Deux ingénieurs et un technicien unis pour préserver et restaurer les végétations des Pyrénées et permettre à la faune et à la flore sauvage de poursuivre sa vie malgré le passage d'outils de chantiers et de travaux d'envergure.

Brice, Régis et Christophe ont ainsi imaginé une machine permettant de "peigner" la flore sauvage, présente autour du chantier, pour en prélever les semences naturelles. Après le passage des engins de chantier, ils retrouvent les espaces rendus à la nature pour y projeter ces semences, à travers une technique imaginée par eux.

Ainsi, ils permettent aux plantes et herbes sauvages de poursuivre leur cycle naturel sur les pentes pyrénéennes ; des semences qui ont parfois mutés au fil des siècles pour s'adapter aux conditions naturelles et climatiques.

Et préserver ainsi les paysages, la nature mais aussi les insectes et les animaux qui y vivent.

Avec Eco-Altitude, depuis plus de trois ans désormais, ils apportent leurs diagnostics, leurs accompagnements, leurs techniques mais aussi leur amour des Pyrénées et de sa nature aux collectivités et aux entreprises.

Pour écouter et réécouter la Nouvelle Eco sur France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous ici : https://www\.francebleu\.fr/emissions/la\-relance\-eco/bearn