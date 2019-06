Eco'Bois Combustibles du Barétous se bat pour sa survie

Les bûches de bois densifié plus écologiques que le bois traditionnel

Pau, France

C'est la mobilisation en vallée de Barétous pour sauver la petite entreprise d'un jeune couple : Eco'Bois Combustibles. L'entreprise créée en 2015 à Arette a démarré réellement fin 2017, dans un bâtiment relais de la communauté de communes. Elle fabrique des bûches de bois densifié à partir de déchets de scierie locale. Un combustible pour les cheminées ou les barbecues qui dégage moins de CO2 qu'une bûche traditionnelle. Le député Jean Lassalle soutient leur initiative, mais, maladroitement, dans un courrier il évoque leur liquidation prochaine, ce qui n'est absolument pas le cas.

géraldine Pizard, l'une des associés d'Eco'Bois Combustibles Copier

L'entreprise a connu un démarrage difficile, elle a dû attendre de pouvoir s'installer dans un bâtiment relais de la communauté de communes. Par souci d'économie, les entrepreneurs ont acheté leur machine hors Union Européenne, mais cette machine présentait des vices cachés. Le coût rédhibitoire de la procédure les a découragé, ils ont réparé et modifié la machine sur leurs propres deniers. Ensuite ils auraient subi plusieurs actes de sabotage, une plainte a été déposée, l'enquête est en cours. La production a enfin démarré. Les bûches de bois densifié sont fabriquées à partir de déchets de la scierie voisine. C'est une valorisation locale. Mais cette production artisanale est en concurrence avec des produits industriels, il faut donc trouver la clientèle. C'est ce qui se met en place petit à petit.

De la trésorerie pour pérenniser l'entreprise

Le 17 juin, le tribunal de commerce fera un point d'étape de la procédure de sauvegarde. L'entreprise peine à bénéficier de subventions parce que les deux gérants : Géraldine Pizard et Roch Prado ne sont pas salariés et ils n'ont pas d'employés. Pour l'instant ils travaillent tous les deux à mi-temps ailleurs. Le député Jean Lassalle appelle dans une lettre ouverte adressée au préfet, aux élus du département et de la région, à "tout mettre en oeuvre, chacun dans son domaine, pour sauver cette famille méritante." Il annonce qu'il organisera dans quelques jours une réunion pour tenter de pérenniser Eco'Bois Combustibles.