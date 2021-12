C'est le grand rush de Noël dans les relais-colis castelroussins

Noël c'est bien sûr la famille, les repas, du réveillon puis 25 décembre, sans oublier les cadeaux. À quelques jours de Noël, vous êtes de plus en plus nombreux à venir retirer vos cadeaux dans des relais-colis.

Même si le phénomène de la vente à distance ne date pas d'hier, il prend décidément de plus en plus d'ampleur. Et la crise sanitaire a été un véritable accélérateur. Les français et donc les berrichons commandent de plus en plus, et toute l'année, sur internet. Mais la période de Noël reste à part dans les relais-colis : "La période de Noël est une très grosse période. Nous réceptionnons environ 120 colis par jour et ma fille au tabac du Marigny encore plus. Mais le constat est bien là. Tout au long de l'année les commandes internet sont de plus en plus nombreuses." confirme Christelle Desrutins, gérante du bar, tabac le Longchamps avenues de marins. Mais certains commerçants manquent de places pour tous ces colis, d'autant qu'ils doivent gérer aussi les retours après Noël !

"J'ai crée une pièce exprès pour stocker mes colis" Matthias Saumureau, gérant de fleurs d'ici ou d'ailleurs à Châteauroux.

Il est difficile parfois surtout avant les fêtes de Noël pour trouver de la place chez les commerçants estampillés relais colis comme ici au Longchamps à Châteauroux © Radio France - Sylvain ROGIE

Pour faire face à ce nombre impressionnant de colis à stocker avant et après Noël en cas de jouets défectueux, d'autres se sont adaptés : "J'ai crée une pièce exprès pour stocker les colis et avoir un peu plus de place, car en ce moment j'ai des clients dans mon magasin de fleurs qui viennent tous les jours en chercher." raconte Mattias Saumureau gérant de Fleurs d'ici ou d'ailleurs à Châteauroux.

Les commerçants perçoivent en moyenne 40 centimes par colis

L'activité à offre un complément de revenus. Les commerçants perçoivent en moyenne 40 centimes d'euros par colis. Les clients ne s'en rendent pas toujours compte, mais il y a du travail : il faut scanner le colis, l'entreposer, puis le livrer aux clients. L'intérêt c'est aussi de faire connaitre le relais-colis à une personne qui ne connaissait pas et ensuite le fidéliser. Et ça marche : de nouveaux clients fréquentent ces relais-colis qui deviennent, au fil des semaines et des années, incontournables.