Eco-Tech Ceram, une start-up toulousaine qui aide les usines à économiser l'énergie et à être plus vertes

La Nouvelle éco s'intéresse à une start-up toulousaine qui aide des usines à faire des économies d'énergie et à être plus "vertes" : c'est assez recherché dans ce contexte de flambée des prix. Eco-Tech Ceram est spécialisée dans l'efficacité énergétique : elle travaille avec des industriels de la céramique et de la métallurgie. Une entreprise qui vient de signer un contrat avec le fabricant de céramique Villeroy et Boch, notamment avec son site de Valence d'Agen (Tarn-et-Garonne) qui fabrique de la céramique sanitaire : des éviers, des vasques, des lavabos, des bacs à douche...). Antoine Meffre, le fondateur d'Eco-Tech Ceram explique l'intérêt de ce type de contrat.

Vous venez de signer un contrat avec la société Green Flex et vous allez travailler sur le site de Villeroy et Banque de Valence d'Agen. En quoi consiste ce contrat ?

Ce contrat va permettre d'installer une solution de valorisation de chaleur fatale. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perdue par la cheminée d'un four dans l'industrie. On va donc capter cette énergie et on va la transférer vers le séchoir de manière à ce que le séchoir puisse fonctionner sans consommer de gaz naturel.

Quel est l''intérêt ?

L'intérêt pour le client, c'est de réduire sa consommation d'énergie fossile. Du coup, de réduire ses émissions de CO2 et de réduire aussi sa facture énergétique. Pour Villeroy et Boch, ça représente environ 200. 000 € d'économies par an et environ 1000 tonnes de CO2 par an. Si on considère qu'un Français, consomme environ dix tonnes de CO2 par an, cela fait l'équivalent de 100 personnes.

Votre entreprise emploie une trentaine de personnes. Vous prévoyez d'en recruter dix d'ici la fin de l'année et une trentaine d'autres en 2023. Il y a de nouveaux besoins ?

Sur les douze derniers mois, le prix de l'énergie a explosé. Les industriels se réveillent et maintenant c'est la course. Il faut installer des solutions partout.

Antoine Meffre © Radio France - Nathalie Oundjian

Vous croulez sous les demandes ?

On croule sous les demandes, on est donc obligés d'être ultra-sélectifs. On essaye de dispatcher ce qu'on n'est pas capable de faire chez nos partenaires et collègues de l'efficacité énergétique.

Il y a un réel enjeu environnemental ?

Si on lit les rapports du GIEC, si on s'en réfère à ce qu'on peut mesurer depuis des dizaines d'années, on est sur une très mauvaise pente. On va avoir de grosses difficultés au fil des années qui vont arriver. Et donc, le seul et unique moyen, c'est qu'on se concentre tous et qu'on se serre les coudes pour mettre en place des solutions par ordre de priorité.

L'industrie, c'est la priorité ?

L'industrie est une des priorités parce qu'on est sur des usines très énergivores. On va donc économiser beaucoup plus d'énergie qu'en isolant, par exemple, les bâtiments ou les maisons individuelles. C'est pour cette raison que l'industrie est une priorité.

