École à la maison : 234 ordinateurs distribués aux familles de La Courneuve

La distribution s'est déroulée le vendredi 2 avril 2021, dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de La Courneuve (Seine-Saint-Denis). Tout au long de la journée, les parents ont défilé pour récupérer un ordinateur portable remis par la municipalité.

Un ordinateur prêté jusqu'au 26 avril

Il s'agit en réalité d'un prêt. Le matériel sera à rendre dès la réouverture des écoles prévue le 26 avril pour les maternelles et primaires. Les ordinateurs sont remis uniquement à des élèves de CM1 et CM2 qui ont particulièrement souffert de la fracture numérique lors du premier confinement, soit à cause d'une mauvaise connexion internet soit car il n'avait pas assez d'ordinateurs à la maison, voire aucun. Un listing des familles prioritaires a été établi en lien avec l'éducation nationale, les professeurs ont fait remonter les cas les plus urgents, explique Mélanie Davaux, adjointe à l'éducation.

Malika, maman de trois enfants, est venu récupérer un ordinateur car l'un de ses trois appareils qu'elle possède à la maison est tombé en panne et elle souhaite que chacun de ses fils puisse avoir son matériel. "Au moins, ils pourront tous travailler tranquillement, sans stress", explique-t-elle. "C'est une très bonne initiative cette distribution", salue la mère de famille.

L'angoisse de l'école à la maison

Venette, mère de trois enfants également, ne cache pas son angoisse à l'idée de refaire l'école à la maison. Au printemps dernier, la période avait été éprouvante et angoissante pour ses trois filles, une collégienne et deux élèves en primaire, qui partagent toutes la même chambre et devaient faire sans ordinateur. "Je les aidais comme je pouvais mais ce n'était pas suffisant... J 'allais à l'école pour récupérer tous les papiers, tous les devoirs à faire. Avec l'école à la maison, ça va être plus compliqué pour moi".

Tablettes numériques dès la rentrée de septembre

Justement, avec ce prêt d'ordinateurs, la mairie dirigée par Gille Poux (PCF) veut faciliter la vie des enfants et des parents. Pour ces 234 ordinateurs, elle a dépensé 153.000 euros. La ville compte également équiper, dès la rentrée de septembre, tous les élèves de CE2 CM1 et CM2, de tablettes numériques. Une opération qui coûtera 1,8 million d'euros.