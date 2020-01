Écoles, bus, train : les prévisions pour ce jeudi de grève dans le sud de la Lorraine

Des écoles fermées, les transports en commun perturbés : en cette nouvelle journée de manifestation nationale contre la réforme des retraites, des perturbations sont à prévoir en Meurthe et Moselle et dans les Vosges.

Une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites est prévue ce jeudi 9 janvier en France. En conséquence, le fonctionnement des transports en commun ainsi que des écoles est perturbé dans les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. À Nancy, la manifestation débute à 13h30, place Carnot. La préfecture a interdit la manifestation dans un périmètre situé autour de la place Stanislas. Une manifestation est également prévue à Longwy-Bas, à 14h30. À Épinal, le cortège s'élance à 14h de la place Foch, devant la préfecture.

Des écoles fermées, des taux de grévistes incertains

L'un des enjeux de cette nouvelle journée de mobilisation sera le taux de grévistes chez les enseignants. On se rappelle que le 5 décembre, ils avaient été nombreux à débrayer. Les chiffres pour la journée du 9 janvier ne seront communiqués que le jour même par l'Éducation nationale, mais certains syndicats enseignants estiment qu'il devrait y avoir environ 35% de grévistes en Meurthe-et-Moselle dans le premier degré.

À Nancy, 74 classes seront fermées ce jeudi 9 janvier, et 3 écoles n'ouvriront pas du tout leurs portes. Un service d'accueil des enfants est mis en place par la ville, au centre des loisir de Gentilly. Les parents en ont été avertis mardi. Les restaurants scolaires de 4 établissement seront fermés, et des piques niques seront servis les 17 autres. Il n'y aura aucune fermeture dans les crèches et structure de la petite enfance.

À Épinal, tous les enfants sont accueillis dans 23 écoles de la commune, mais un service minimum sera proposé dans 6 établissements.

Blocus de lycées

Les lycéens ont également prévu de se mobiliser ce jeudi à Nancy. Un blocage du lycée Frédéric Chopin est notamment prévu. Les élèves rejoindront ensuite les autres manifestants mobilisés contre la réforme des retraites.

Les transports en commun

La circulation des bus et des tramways sera perturbée à Nancy. Certaines lignes vont basculer sur les horaires de période de vacances scolaires. Cela concerne les lignes Tempo 1, 2, 3, et 4, mais aussi les lignes 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 30, 31, 32, et 33, ainsi que les lignes Corol C1 et C2.

Il n'y aura aucune circulation sur les lignes 22, Citadine Nancy, Citadine Vandoeuvre, Résago 1, 2, 3 et Flexo Soirée.

Certaines lignes ne seront pas du tout perturbées, et fonctionneront normalement. C'est le cas de la ligne 14 Express, des lignes 10, 23, 24; des lignes scolaires 50 à 67, du service Handistan, Résago Gare, et Pleine Lune.

Il n'y a pas de perturbation annoncée pour le réseau de bus à Épinal.

Le trafic des trains très perturbé en Lorraine

La circulation des trains sera très perturbée ce jeudi en Lorraine. Moins de la moitié des TER circuleront. Seules sept lignes de trains restent ouvertes :

- LIGNE NANCY-METZ-LUXEMBOURG : 123/213 trains seront assurés en journée

- LIGNE LONGWY-RODANGE-LUXEMBOURG: service normal

- LIGNE METZ-REMILLY-SARREBOURG : 3 allers- retours

- LIGNE NANCY-BAR LE DUC : 2 allers- retours

- LIGNE NANCY-PONT SAINT VINCENT : service normal

- LIGNE SAINT DIE DES VOSGES-STRASBOURG : 1 aller-retour

- LIGNE METZ-STRASBOURG : 2 allers-retours

Des cars seront sollicités pour assurer certains trajets sur certains axes. La circulation des TGV sera elle aussi fortement ralentie, avec par exemple seulement la moitié des trajets prévus assurés entre Nancy et Paris (5 allers-retours pour ce jeudi).