Écoles : des inquiétudes pour la rentrée 2023 dans la Loire et des enseignants très mobilisés jeudi

Il n'y aura pas de création de poste dans l'académie à la prochaine rentrée scolaire. Conclusion livrée hier par le rectorat à laquelle réagit sur France Bleu le SNUIPP-FSU.

France Bleu Saint-Etienne Loire - Pas de suppressions, pas de créations de postes dans l'académie. Quelle est votre réaction ?

Yves Bornard, co-secrétaire du SNUIPPP-FSU dans le département : On va commencer les réunions officielles la semaine prochaine et on va connaître notre sort pour la Loire précisément. En réalité, quand on dit qu'il y a zéro postes sur l'Académie, c'est qu'on peut anticiper, qu'il va y avoir des suppressions de toutes façons, parce qu'il y a des besoins. On sait que par un jeu de dominos, il va y avoir des ouvertures de postes ailleurs. Donc, puisqu'il n'y aura très certainement pas de création brute, il va falloir fermer quelque part.

On va peut-être en prendre dans la Loire pour en mettre dans le Rhône ?

Effectivement, la semaine prochaine, l'inspecteur va peut être nous dire il y a zéro postes sur l'académie, mais dans le Rhône ou dans l'Ain, il y a des besoins de cinq postes ou dix postes. Ce qui veut dire que pour la Loire, il peut y avoir des fermetures. Ça peut être également l'inverse. De toute façon, compte tenu de ce qu'on nous a dit au niveau rectoral, ce sera vraiment à la marge.

4000 enfants de 2 ans en maternelle il y a 20 ans dans la Loire.

300 aujourd'hui

Si on crée pas de postes dans la Loire, si on en enlève même au fil des négociations, qu'est ce que ça implique dans votre activité ? Qu'est ce que vous n'êtes pas en mesure de faire dans ces conditions là ?

Il faut bien comprendre que l'école, ce n'est pas seulement une enseignante ou un enseignant devant sa classe. Depuis plusieurs années, on a détricoté tout un système d'aides, notamment pour les élèves en grande difficulté ou les élèves en situation de handicap. Là, il y a des besoins qui sont extrêmement urgents et criants. Lorsqu'il y a démographiquement une stagnation d'élèves ou comme là (on est à -1 % dans la Loire), ce qu'on demande c'est que dans ces cas là, au contraire, il y ait quelques postes créés pour abonder sur des postes particuliers. Je pense par exemple au réseau pour les enseignants qui accueillent les élèves allophones, c'est à dire qui viennent d'arriver sur le territoire et qui ne maîtrisent pas la langue française. Ou bien pour l'école inclusive.

Une centaine d'enfants qui aujourd'hui sont en attente d'une place ?

Tout à fait. C'est vraiment quelque chose qui est systémique. Dans la Loire, 100 enfants attendent des places en institut spécialisé. On est vraiment sur des troubles sévères, sur des pathologies sévères avec des élèves très jeunes, de maternelle ou de début de l'élémentaire, qui réglementairement, légalement, ont ce qu'on appelle des notifications. C'est à dire que la MDPH, la Maison du handicap de la Loire, dit que ces enfants ont une place en IME mais ils ne peuvent pas y aller parce qu'il n'il n'y a pas de places ouvertes.

Sur un autre public, vous dites également que ça gomme presque totalement la possibilité d'accueillir les enfants à partir de deux ans en maternelle parcece qu'il n'y a pas les moyens ?

Quand on nous dit qu'il y a zéro postes, c'est qu'en fait derrière, il y a des choix. Par exemple, les enfants de deux ans en maternelle, c'est un choix qui a été fait depuis longtemps. En 2004, ça représentait environ 4000 élèves dans la Loire. Aujourd'hui, on est à 300.

Alors que l'enfant dès 2 ans à l'école, c'est prouvé que c'est une bonne chose ?

Il y a sur ce sujet des recherches internationales. Pendant un temps, la France était même un modèle. Dans les quartiers, pour les populations défavorisées ou celles qui viennent d'arriver en France, il est très bon d'avoir une scolarisation précoce.

"On appelle clairement à la mobilisation pour jeudi"

Il y a une mobilisation des enseignants ce mardi. Appel à la grève pour les revalorisations salariales. Il y a des classes qui vont être fermées aujourd'hui ?

Il faut être très clair. La FSU a posé cette action il y a fort longtemps, début décembre. C'est un très gros sujet puisque au niveau ministériel, il y a un deuxième cycle qui s'ouvre. Mais nous, on appelle clairement à la mobilisation pour jeudi. L'appel est unitaire, c'est historique, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Il sera très suivi. On le sait, on a des indicateurs, donc ça va être très important, c'est sûr.