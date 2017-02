Ecoles maternelle : à Limoges les Atsem disent leur "ras le bol"

Suite à une première manifestation nationale le 14 décembre 2016, les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) sont à nouveau appelé à faire grève le 1er février. Un mouvement pour réclamer plus de reconnaissance et une valorisation de leur statut.

Ce sont elles* qui accueillent les enfants et leurs parents, s'occupent d'enlever les mentaux, préparent l'atelier peinture, mettent les tabliers aux enfants, leur donnent leur petit goûter, les veillent pendant la sieste. Ce sont elles qui nettoient les tables, accompagnent les petits aux toilettes, leur mettent leurs bonnets pour qu'ils n'attrapent pas froid... Aujourd'hui, les Atsem (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) seront absentes des écoles maternelle pour cause de grève.

Faire grandir les enfants

Alors une grève pour quoi? Pour un peu plus de connaissance, et un peu plus de reconnaissance du métier; "Non, nous ne sommes pas des dame-pipi, pas des balayeuses, ni des couturières", martèle Vanina Prabonnaud, Atsem et co-secrétaire du syndicat Inter-87 FSU. "On a encore beaucoup de mal à le faire comprendre". La syndicaliste reconnaît pourtant que cette partie du métier existe, mais pour elle, Atsem, c'est bien plus que ça : "on est là pour faire grandir les enfants". Elles interviennent notamment dans l'autonomie des maternelles, leur apprennent à faire leurs lacets, à s'essuyer tous seuls...etc.

Un statut trop flou

Le problème, c'est que dans de nombreuses collectivités, le rôle "éducatif" des Atsem n'est pas du tout pris en compte : "certaines n'ont même pas le droit de rentrer dans les classes", s'énerve Vanina Prabonnaud, "Elles ne font que du flicage, du nettoyage et rien d'autre". Parallèlement, on peut leur demander de s'occuper de la cantine, de nettoyer les extérieurs ou de faire les activités périscolaires. En réalité, le vrai souci, pour les Atsem, c'est que leur statut n'a pas évolué depuis sa création, en 1992. Et que depuis 25 ans, il reste irrémédiablement flou. "On a des diplômes, on passe des concours, on fait des formations, mais tout ça ne sert à rien, si on n'a pas un texte pour appuyer nos qualifications" s'agace Karen, Atsem à Limoges depuis 8 ans.

Harmonisation et revalorisation

Alors face à ces difficultés, les Atsem se mettent en grève aujourd'hui. "On en a ras-le-bol", souffle Vanina Prabonnaud. Elles réclament notamment une harmonisation de leur statut "pour que l'on fasse le même métier dans toutes les écoles", explique Karen. Elles veulent aussi une revalorisation de leurs salaires (une Atsem débute sa carrière à 1250€ brut en moyenne).

Et elles ont aussi lancé une pétition en ligne pour recueillir les soutiens de la population.

* Atsem est un métier à 99% féminin. Elles sont environ 400 en Haute-Vienne.