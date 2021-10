Écoles, transports... À quoi faut-il s'attendre dans le Pays Basque pour la grève du 5 octobre

Une intersyndicale appelle à la grève nationale ce mardi 5 octobre pour défendre les salaires, l'emploi et protester contre les réformes des retraites et de l'assurance chômage. Au Pays Basque, il faut prévoir des perturbations dans les transports et sur l'accueil périscolaire.

Une intersyndicale (CGT, FO, Solidaires, FSU), ainsi que les organisations de jeunes Fidl, MNL, Unef et UNL appellent à la grève nationale ce mercredi 5 octobre. Ils protestent contre la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage, mais souhaitent aussi défendre les salaires et les emplois. Les transports et l'accueil périscolaire seront perturbés dans certaines communes du Pays basque.

Accueils périscolaires modifiés

La situation varie selon les communes. À Biarritz, la mairie annonce que tous les services périscolaires sont assurés le 5 octobre. En revanche, à Anglet, toutes les écoles (sauf Evariste Galois) sont affectées : la cantine, l'accueil périscolaire et parfois les deux, ne seront pas assurés. Les détails sont à retrouver sur le site de la mairie.

À Bayonne, sur les 25 écoles de la ville, 14 n'assureront pas d'accueil périscolaire. La cantine sera assurée normalement dans seulement trois écoles. Une liste des écoles concernée est disponible sur le site de la mairie.

En ce qui concerne les enseignants, plusieurs syndicats dont la FSU (majoritaire) appellent à la grève. Il n'y aura pas de cours au lycée Beñat Etxepare à Bayonne.

Perturbations sur le réseau ferroviaire

Côté TGV, les trains devraient circuler normalement, assure la SNCF. Quelques perturbations sont à prévoir sur les Intercités et le réseau TER. La SNCF encourage ses usagers à vérifier leurs trajets sur son site avant de prendre le train.

Pas de perturbations pour le réseau de bus Chronoplus

Le réseau de bus Chronoplus fonctionnera normalement dans l'agglomération bayonnaise. Le réseau n’est pas impacté par le mouvement de grève national.

Le trafic pourra cependant être perturbé ponctuellement au cours de la journée en fonction des difficultés de circulation liées aux rassemblements prévus dans le cadre de ce mouvement de grève national.

Manifestation à Bayonne

Une manifestation est prévue à 10h30 au départ de la place Sainte-Ursule à Bayonne.

