Ecoles, transports, énergie, les secteurs très mobilisés contre la réforme des retraites en Moselle ce mardi

Les syndicats s’attendent à une 6ème journée de mobilisation très suivie ce mardi en Moselle. L'intersyndicale souhaite "mettre la France à l'arrêt" et peser sur les sénateurs, qui doivent se positionner sur l'article 7 de la réforme, celui qui prévoit l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Une manifestation est prévue à Metz, au départ de la place Mazelle à partir de 14h.

L’industrie et le secteur de l’énergie

La mobilisation s'annonce suivie dans le secteur de l'industrie et de l’énergie ce mardi. A Metz-Borny, les syndicats de Stellantis (ex-PSA) ont prévu de distribuer des tracts devant l’usine, boulevard Solidarité, pour informer les automobilistes de 8h15 à 10h. Ensuite, ils bloqueront les entrées et sorties du site dans la matinée. Ils prévoient aussi un barbecue avec les salariés, avant de rejoindre les rangs de la manifestation à Metz.

Dans la zone de Tremery, les syndicats du secteur de l’automobile ont prévu un barrage filtrant dès le petit matin, au rond-point Garolor. Même chose du côté de Florange, où un barrage filtrant sera en place au portier Saint-Agathe, pour ralentir les camions qui alimentent le site ArcelorMittal.

Les salariés de la plateforme pétrochimique de Carling-Saint-Avold sont aussi appelés à faire grève ce mardi. Les grévistes seront présents aux entrées et sorties du site. Ils prévoient aussi une opération péage gratuit, dans la matinée, à la barrière de Saint-Avold sur l’autoroute A4.

A Cattenom, comme la veille, un barrage filtrant est prévu ce mardi matin à l’entrée de la centrale nucléaire. Les syndicats du secteur de l'énergie prévoient aussi un rassemblement à Velaines dans la Meuse, pour bloquer un site de maintenance et logistique d'EDF, spécialisé dans les pièces de rechange pour les centrales nucléaires.

Les transports

Le secteur des transports n’est pas épargné par cette journée de grève. "La circulation des trains sera très fortement perturbée", ce mardi et ce mercredi, prévient la SNCF, avec en moyenne seulement un train en circulation sur cinq pour les TGV et les TER par exemple. En Lorraine, les TER ne circuleront que sur les lignes Nancy-Metz-Luxembourg et Longwy-Luxembourg . Pour les autres, il y a parfois des cars de substitution.

Des perturbations sont aussi à prévoir dans les transports en commun de l’Eurométropole de Metz , avec des modifications d’itinéraires, notamment dans l’après-midi, à cause du passage de la manifestation en centre-ville. Mais 75% du service sera assuré sur les lignes Mettis et les Lianes, indique le réseau Le Met. En revanche, les navettes N81 et N83 City ne circuleront pas, tout comme les bus de la ligne S212 qui assurent le transport scolaire dans le Val Saint-Pierre.

Dans l’agglomération de Thionville, de nombreuses lignes ne sont pas assurées sur le réseau Citéline . Même chose dans le secteur de Forbach, où l’offre de Forbus est fortement perturbée mais les dessertes vers les établissements scolaires sont maintenues.

Les écoles, collèges, lycées, l’université

Dans le premier degré, au moins une quarantaine d'écoles sont fermées en Moselle, dont près d'une quinzaine à Metz , sans compter les nombreuses classes où les cours ne seront pas assurés ce mardi. La FSU prévoit entre 50 et 60% de grévistes chez les enseignants.

Des perturbations sont à prévoir aussi dans les cantines et les périscolaires. A Metz par exemple, la restauration scolaire est assurée pour trois écoles seulement. Le matin, près d'une quarantaine de périscolaires n'accueilleront pas les enfants et l’accueil du soir sera aussi un peu perturbé.

Autre exemple, à Thionville, sur neuf restaurants scolaires, le service ne sera assuré que dans deux écoles, à La Garenne et aux vergers de Bérel. Les élèves de l'école Jean Jacques Rousseau doivent prévoir un repas tiré du sac.

Dans le second degré, aucun collège ou lycée ne sera complètement fermé ce mardi mais la mobilisation s'annonce là aussi très suivie et certains services de restaurations ne seront pas assurés non plus, comme au collège Paul Verlaine de Magny par exemple qui accueille aussi les élèves de Philippe de Vigneules. Certains internats seront aussi fermés, comme celui du lycée Robert Schumann à Metz.

A l’université de Lorraine, les cours programmés en présentiel n’auront pas lieu au campus du Saulcy à Metz. Les cours à distance sont maintenus. La bibliothèque universitaire, le service de santé (Sumpps) et la maison de l'étudiant seront également fermés ce mardi au Saulcy.