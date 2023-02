Écologie : aucun supermarché "n'a une note supérieure à 10/20", dénonce le Réseau Action Climat

L'ensemble de la grande distribution "constitue un frein à la transition vers une alimentation durable". Le bilan du rapport publié jeudi 2 février par le Réseau Action Climat indique que les supermarchés français passés au crible par l'association sont très en retard pour proposer à leurs clients une alimentation durable.

E.Leclerc est le moins bien noté

Pendant un an, Réseau Action Climat a écumé les rayons et étudié les actions des principaux supermarchés de France, avec, par ordre de parts de marché : E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl, Casino, Monoprix. La chaine la mieux notée est Carrefour, mais "aucune n'a une note supérieure à 10/20". Le leader E.Leclerc est le supermarché le moins bien noté.

Parmi les points noirs relevés dans ce rapport, Réseau Action Climat constate que la grande distribution incite toujours "à la surconsommation de viande et de produits laitiers", des secteurs de production connus pour être énergivores .

Moins de malbouffe et un juste prix

Pour améliorer leur note, les enseignes peuvent suivre les consignes de l'ONG : cesser de promouvoir les produits d'origine animale ou à base de viande, à commencer par les nuggets, les burgers ou les pizzas. Une exception peut être faite pour "les produits biologiques et Label Rouge". À la place, E.Leclerc, Carrefour, Intermarché, Système U, Auchan, Lidl, Casino, Monoprix peuvent promouvoir une alimentation plus végétale, "en particulier les légumes secs et autres produits à base de protéines végétales de bonne qualité nutritionnelle".

Autre problème que relève Réseau Action Climat, la bataille que se livrent les grands distributeurs pour obtenir le prix le plus bas possible : "Cela entraîne une dépréciation de la valeur de l'alimentation", explique Benoît Granier, responsable "alimentation" de l'association.