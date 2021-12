Ecologie: des kits de précarité énergétique proposés par la mairie de Metz

Une ampoule à LED, un thermomètre, une multiprise équipée d'un interrupteur et deux équipements de robinetterie : un mousseur et un régulateur de débit d'eau. Cinq objets disposés dans une centaine de cartons et distribués gratuitement ce mercredi 15 décembre aux habitants du quartier de Devant-les-ponts, à Metz. La mairie veut ainsi sensibiliser la population sur l'écologie et donner des astuces simples pour réaliser des économies.

244 euros en moins sur la facture pour une famille de quatre personnes

La promesse est attractive : réaliser une économie de 244 euros à l'année pour une famille de quatre personnes. Pas de douche à l'eau froide, ni une collection de gros pulls, mais des gestes simples. Choisir une ampoule à LED pour consommer moins d'électricité ou un régulateur à débit d'eau pour diminuer son volume d'eau à la douche. "On va mettre en place le kit dans notre structure", sourit Sandra, coordinatrice dans un foyer pour jeunes travailleurs, tout ce qui est multiprise, ils sont beaucoup à charger les téléphones, les ordinateurs, tous ces petits gestes qui permettent d'économiser pendant le mois."

Julie Duval, conseillère à l'agence locale de l'énergie et du climat. Copier

En plus du kit, les visiteurs peuvent consulter différents ateliers qui abordent des manières de moins consommer. "La plus grosse consommation d'eau, ce sont les douches et les bains, et moins longtemps cela coule, plus on fait des économies. On peut adapter la pomme de douche ou mettre un régulateur de débit d'eau", décrit Julie Duval, conseillère à l'agence locale de l'énergie et du climat (ALEC)

L'intérêt est certes économique, mais l'idée de la maire est d'aborder également l'écologie. "On sait qu'il y a un besoin d'agir pour la planète, donc chacun doit faire sa part, et c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'acteur local", déclare Julien Vick, adjoint à la mairie de Metz, en charge de la transition écologique et président de l'agence locale de l'énergie et du climat. L'opération va ensuite se déployer dans d'autres quartiers, notamment à Bellecroix et à Borny en début d'année prochaine. Le kit est gratuit, mais coute 18 euros l'unité à la mairie.