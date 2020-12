Nouvelle éco : EcoMatelas fait du neuf avec du vieux à Saint-Aunès

C'est une idée partie d'une question restée sans réponse. Que deviennent les vieux matelas ?

Alors qu'il travaille dans l'enseigne de literie de son oncle, Jérémie Adjedj constate que les hôtels renouvellent régulièrement leurs matelas. Dans le lot, très peu sont effectivement en fin de vie. Un gâchis qui le conduit à imaginer un moyen de les recycler.

A l'époque il y avait les téléphones portables reconditionnés qui commençaient à voir le jour. Ça m'a fait tilt.

Après un an et demi de recherche et développement, il lance en 2017 sa société EcoMatelas à Saint-Aunès. Dans l'ère du temps, le concept reçoit le Prix de l'initiative remarquable 2017 et le Prix TPE Occitanie l'année suivante.

Après trois ans d'existence, la société de 9 salariés a déjà produit 25 000 matelas recyclés avec un procédé très précis :

On sélectionne uniquement les meilleurs matelas (ceux des hôtels et les invendus, ndlr). Ensuite on taille la mousse en surface pour enlever les 10 cm qui ont été usés par le temps. Puis on assemble les matériaux pour former un nouveau matelas, avant de le mettre dans une sorte de four pour les assainir.

En bout de chaîne, le produit sort comme neuf :

On a la même hygiène, le même confort qu'un matelas neuf, mais pour 3 à 4 fois moins cher.

L'argument du prix est en effet clé pour Jérémie Adjedj qui souhaite conjuguer écologie et économie.

Quand on parle d'écologie, on a tendance à voir les prix s'envoler très rapidement. Pour EcoMatelas ce n'est pas le cas. Un matelas standard de 2 places coûte ainsi en moyenne 239€.

EcoMatelas a déjà produit 25 000 matelas recyclés Copier

Avec un seul magasin accolé à l'atelier, la société livre de Béziers jusqu'à Marseille. Et 2021 s'annonce prometteur puisque de nouveaux points de vente devraient ouvrir à Toulouse et Marseille. Avant peut-être de couvrir toute la France.