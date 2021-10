Ecomégot, la start-up bordelaise qui transforme les mégots en panneaux de sensibilisation

Tous les ans, ce sont des millions de mégots qui sont négligemment jetés par terre, devant les magasins les entreprises, les bars ou les restaurants. De petits déchets que l'on croit souvent inoffensifs, mais qui sont en fait l'ennemi public numéro 1 pour nos océans. En effet, avec l'écoulement des eaux de pluies, ils se retrouvent dans les bouches d'égout puis ensuite dans les système d'assainissement et terminent à la mer, ou ils ne sont jamais récupérés en raison de leur trop petite taille. La start-up bordelaise Ecomégot a donc inventé une solution clé en main qui permet de collecter ces mégots, de les trier et de les recycler.

Des mégots transformés en panneaux

Afin de collecter ces mégots qui se retrouvent sur les trottoirs ou dans les poubelles de déchets ménagers, la start-up a mis au point des cendriers urbains, muraux ou sur pied, qu'elle distribue aux entreprises et collectivités qui le souhaitent. Certains de ces cendriers sont par exemple installés aux arrêts de tram à Bordeaux. Elle vient ensuite les vider et ramène le tout sur son site de Villenave d'Ornon, ou les mégots sont triés, séchés puis transformés en panneaux de sensibilisation. Des panneaux sur lesquels sont expliqués les dangers des mégots, et l'avantage de les recycler, et qui seront ensuite implantés à des endroits stratégiques en ville. Ecomégot organise aussi régulièrement des opérations de collectes citoyenne.

Le salon Pollutec se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 15 octobre à Lyon.

Retrouvez La Nouvelle Eco tous les matins à 7h15 sur France Bleu Gironde.