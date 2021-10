Ecomiam à Soustons : le frais, le surgelé, 100% français

Benoît Hirigoyen et Thomas Cazalets sont landais, amis d’enfance, anciens joueurs de rugby à l’US Tyrosse et tous les deux anciens conseillers bancaires. Ils ont changé de voie professionnelle, suite à la diffusion d’un reportage à la télé. Ils ont découvert le concept de l’entreprise Ecomiam : des produits frais, surgelés et 100% français. La franchise bretonne se développe en France, et les 2 amis s’associent pour monter leur magasin. Il ouvre à Soustons en mars 2021.

Le concept est de proposer des viandes, poissons, fruits et légumes surgelés, exclusivement d’origine française, sans emballages superflu, et avec des marges affichées sur les étiquettes : le partage des revenus est indiqué. Par exemple, pour les haricots verts extra-fins, au kilo, ils reviennent à 1€85. Sur ce prix, Ecomiam marge 61 centimes, le reste est reversé aux fournisseurs et 10 centimes part pour la TVA. La franchise se développe et s’adapte : à Soustons, on peut trouver des produits locaux, comme le poulet jaune Label Rouge des Landes ou de la truite des Landes. Le catalogue est amené à évoluer pour valoriser encore plus le local.

Ecomiam à Soustons : 05 58 41 49 31

15 rue de gascogne (en face de Gamm Vert et de l’entreprise Dumartheray)

