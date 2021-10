Ecommoy : Glinche Automobiles vend 90% de ses voitures sur Internet

Glinche Automobiles s’offre une campagne de publicité nationale ! "Nous sommes le plus petit annonceur de la télévision française", s'amuse Christophe Glinche, co-gérant de la société familiale, installée à Ecommoy (Sarthe) depuis 55 ans. Depuis le 18 octobre dernier, les spots humoristiques et volontairement provocateurs sont visibles sur les grandes chaînes, par exemple TF1 ou France 2. L'objectif recherché par l'entreprise sarthoise est de développer encore plus la vente de voitures en ligne.

La crise sanitaire comme déclencheur

Cette solution a "vraiment décollé depuis le Covid", constate Christophe Glinche. "La vente sur Internet nous a permis d'élargir notre champ d'activités : nous nous adressons aux particuliers aux entreprises ainsi qu'aux professionnels de l'automobile. La vente en ligne représente 90% de notre activité. C'est énorme !", relève l'entrepreneur.

Une contrainte : essayer sa voiture autrement

Qui dit vente à distance dit impossibilité, pour le client, d'essayer le véhicule qu'il souhaite acheter. Mais, pour Christophe Glinche, ce n'est pas un obstacle. "Il existe plusieurs façons d'essayer", justifie-t-il. "Il suffit d'avoir un ami qui a un nouveau modèle qu'on teste. On peut aussi louer un véhicule pour se faire une idée. Ou encore l'essayer chez nous, à Ecommoy, car nous avons un millier de voitures en stock".

6.000 voitures vendues par an

Glinche Automobiles revendique une offre différente de celle de la plupart de ses concurrents. "Elle est conséquente puisque nous disposons de près 1.200 véhicules sur site et livrables en moins de 24 heures", explique Christophe Glinche. "Toutes nos voitures ou presque sont à zéro kilomètre. Nous proposons également un comparatif entre les prix publics et ceux pratiqués chez Glinche. Enfin, nous livrons les véhicules à domicile", ajoute le co-gérant. L'entreprise familiale emploie 60 salariés et vend 6.000 véhicule par an. "Si nous ne pratiquions pas la vente en ligne, pour assurer ce volume, il faudrait 300 salariés", assure Christophe Glinche.

