A un mois des vacances de Noel, les entreprises logistiques et de transports de la Gironde se préparent au rush des fêtes de fin d'année. Plus de 1 000 postes de préparateurs de commande et d'agents de production sont d'ores et déjà à pourvoir en Gironde.

Economie : 1 000 postes à pourvoir en Gironde dans la logistique et le e-commerce avant le rush de Noël

Les agences d'intérim recherchent plus de 1000 préparateurs de commandes en Gironde

Chaque fin d'année, les entreprises de logistique et de e-commerce font face à un surcroît d'activité en raison des fêtes de Noël. Cet hiver 2021 ne fera pas exception, au contraire, la demande sera même encore plus forte que les autres années assurent les agences d'intérim bordelaises, car avec le covid, les achats en ligne ont explosé et sont désormais devenus une nouvelle manière pour de nombreux foyers, de faire leurs achats de Noël en évitant le rush des magasins.

Chez Adecco Bordeaux par exemple, l'un des leaders de l'emploi en intérim, ce sont 600 postes de préparateurs de commande et d'agents de production qui sont à pourvoir, plus de 400 chez Manpower sont principal concurrent. Des CDD à pourvoir immédiatement avec le Black Friday dans une semaine, les achats de Noël ensuite puis les soldes d'hiver en Janvier. Des postes de conducteurs de chariots élévateurs, de vérificateur de commande, de responsable du conditionnement et de suivi des commandes.

Pour la plupart de ces postes, aucune compétence particulière n'est requise, pour les autres, comme conducteur de chariot, ou gestionnaire des stocks par informatique, votre formation sera prise en charge par Pôle emploi et vous n'aurez rien à débourser.

Des CDI intérimaires à pourvoir

Dans un premier temps, ces postes à pourvoir restent des emplois précaires en CDD, mais les agences d'intérim, qui font face à une vraie pénurie de main d'œuvre, mettent en avant la possibilité de transformer ce CDD en un CDI intérimaire, si votre mission se passe bien. Le CDI intérimaire, c'est ce contrat de travail qui existe depuis 2014, et qui permet à celles et ceux qui vivent de ces missions d'avoir des contrats de longue durée et surtout d'avoir un salaire garanti entre 2 missions. L'avantage de cette formule permet aux salariés en intérim de sortir de la précarité, en contrepartie ces derniers sont tenus d'accepter les missions proposées.

Pour postuler: en allant directement sur le site d'ADECCO Bordeaux , chez Manpower en envoyant un mail à recrutement33@manpower.fr

