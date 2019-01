Economie : 172 entreprises liquidées en Haute-Vienne en 2018

Haute-Vienne, France

L'année 2018 a encore été bien dense pour le Tribunal de Commerce de Limoges, qui a fait ce lundi sa rentrée solennelle. Parmi les données à retenir : une quasi-stabilité du nombre de redressements ou de liquidations.

L'an dernier, 172 liquidations judiciaires ont été prononcées en Haute-Vienne, c'est 12 de plus que l'année d'avant, et il y a eu pratiquement le même nombre de redressements, 92 (contre 91 en 2017), ce qui peut paraître satisfaisant mais qui en fait ne l'est pas quand on sait que ces procédures sont en nette régression au niveau national. En 2018, les redressements ont cependant impacté moins de salariés (326 contre 599 en 2017), en raison de la taille des entreprises placées.

Inquiétudes pour l'année 2019

Mais surtout, les milieux économiques s'inquiètent pour l'année qui débute, en raison des conséquences possibles du mouvement des gilets jaunes, entamé en novembre, et dont on mesurera les effets économiques cette année.

Thierry Debourg, le Président du Medef de Haute-Vienne, est notamment très inquiet pour les commerçants de Limoges et des alentours. "Les (commerces) indépendants sont bien sûr très impactés au Family Village" explique-t-il, "mais dans le centre-ville (de Limoges), vous avez énormément de commerces qui sont aussi impactés, parce que les gens ont pris l'habitude de ne plus venir en centre-ville les samedi, ils ont peur des manifestations" dit-il, "et pas de chiffre d'affaires, c'est une catastrophe pour eux". En 2019, "nous allons tous payer la perte économique qui se produit actuellement" conclut-il.

Reste à savoir dans quelle mesure. Ces craintes font en tous cas écho, sur le plan macro-économique, à la position du Fonds monétaire international (FMI) qui a annoncé ce lundi avoir abaissé légèrement (de 0,1%) la prévision de croissance 2019 pour la France, en raison de la "crise des gilets jaunes".