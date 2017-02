Economie: Apidis, emblématique entreprise Dijonnaise déménagera en juillet 2018

Cette société dijonnaise qui conditionne et vend des pots de miel, plus connue pour sa marque "les Ruchers de Bourgogne" que sous son nom générique d'Apidis va s'implanter sur le site du "marché de l'agro" en zone Cap Nord sur des terrains vendus par la ville de Dijon.

Apidis qui possède plus d'une dizaine de marques, dont "les Ruchers de Bourgogne", est tout simplement le plus gros producteur indépendant français de miel, le troisième au niveau Européen. Sur le site du "marché de l'agro", la société va retrouver certaines entreprises du secteur agro-alimentaire comme les Salaisons Sabatier, Vitalfa, Pierre Hubert, My Wok ou encore le Drive Fermier, Promocash et Allo Viandes.

Thomas Decombard, le directeur général, nous montre les plans de sa future usine © Radio France - Thomas Nougaillon

Thomas Decombard explique pourquoi sa société doit quitter son "berceau" de la rue de l'Ecluse près dU canal

Ce déménagement, est un véritable évènement pour Apidis. Cette société familiale créée en 1890 n'avait jamais quitté son "berceau" historique de la rue de l'Ecluse près du canal à Dijon. Cette entreprise, fleuron méconnu de l'économie dijonnaise, doit déménager de son site actuel car il est devenu trop petit et il freine sa croissance.

"On est contraint de quitter ce site pour diverses raisons, la plus importante c'est que l'accroissement de nos activités ne nous permet pas de continuer notre développement" -Thomas Decombard, directeur général d'Apidis

C'est en juillet 2018 qu'elle doit s'installer sur le "marché de l'agro" dans des locaux flambants neufs dont la construction va bientôt commencer. Le nouveau terrain fera 27 mille mètres carrés, la nouvelle usine 7 mille mètres carrés (soit 2 mille 500 de plus que l'actuelle). Coût de ce projet: 9 millions d'euros!

La future usine d'Apidis © Radio France - Thomas Nougaillon

5% de croissance par an et pourtant très méconnue des Dijonnais!

Apidis, emploie 49 salariés, son chiffre d'affaires de plus de 16 millions d'euros par an connaît un développement annuel de 5%. L'entreprise familiale exporte dans 29 pays notamment au Moyen-Orient et en Asie. L'année dernière, qui n'a pas été un grand millésime en raison notamment d'une météo défavorable, 80 tonnes de miel ont été conditionné au sein de l'usine de la rue de l'Ecluse. Un chiffre qui peut monter jusqu'à 350 tonnes les bonnes années. Apidis possède 4 500 ruches. Elle produit 40% de son miel, le reste est acheté en France ou à l'étranger. Paradoxalement cette société passe plutôt inaperçue dans le paysage Dijonnais.

"On ne recherche pas forcément la notoriété, on cherche plutôt à être présent sur des marchés qualitatifs, chez certains grands chefs nos produits sont par exemple chez Lafayette Gourmet, on privilégie les parts de marché exclusive à la notoriété" -Thomas Decombard